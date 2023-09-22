Пашинян обвинил «друга Путина» в организации беспорядков в Ереване 22.09.2023, 8:38

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Никол Пашинян

Песков косвенно подтвердил слова премьер-министра Армении.

За организацией беспорядков в Армении стоят люди, связанные с бывшим руководством страны. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, слова которого приводит агентство Arka.

«Что значит — организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване? Один из них, по нашим сведениям, имеет связь с сыном одного из бывших руководителей Армении, остальные студенты имеют связь с высшим руководством Нагорного Карабаха. Но кто бы ни был, ответ будет жестким», — сказал он.

Говоря о детях предыдущих руководителей страны, Пашинян не назвал конкретных имен. Однако сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон принимал активное участие в майских акциях протеста в 2022 году. Тогда демонстрации начались после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

В Кремле утверждают, что Кочаряна-старшего много лет связывают дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. «Вы знаете, что на протяжении многих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Протесты в Ереване продолжаются уже третий день. У здания правительства усилили меры безопасности, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Как сообщает «Дождь», накануне у здания правительства выставили дваа ряда силовиков, сегодня их четыре-пять.

Премьер-министр Армении заявил, что протестующих ждет более жесткая и оперативная реакция со стороны властей. «Но есть границы, которые они хотят пересечь: они хотят, чтобы власти пролили кровь на улицах Еревана, и это их цель. Мы будем действовать жестко, но в соответствии с законами, согласно стальному мандату», — сказал премьер-министр Никол Пашинян.

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