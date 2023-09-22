«Укладываюсь в 2,5 рубля» 22.09.2023, 8:47

1,944

Белорусы рассказали, сколько денег тратят на обеды.

Сколько денег нужно для того, чтобы поесть в столовой либо кафе? Такой вопрос журналисты onliner.by задали читателям в соцсетях. Как и предполагалось, хорошо пообедать можно на совсем разные суммы.

2,58 рубля

Ирина работает в Гомеле и умудряется потратить на обед меньше чем три рубля. Кто-то мог бы съязвить: наверное, Ирина берет только хлеб. А вот и нет, на эти деньги у нее выходит первое, второе, салат и напиток.

Здесь на фото гороховый суп, котлета из курицы, макароны, салат из капусты и чай. Где так дешево можно поесть? В студенческой столовой БелГУТ.

4,20 рубля в столовой БНТУ

Это обед Сергея, он тоже обедает в студенческой столовой — заходит на обед в БНТУ.

На подносе рассольник за 1 рубль, макароны стоили 38 копеек, печень чуть меньше 2 рублей и сок (в чеке написано «ананасовый», но больше похож на томатный).

4,91 рубля

Юлия тоже ходит в столовую БНТУ, ей нужно 5—6 рублей на обед.

«Очень вкусно и недорого. Еда напоминает школьные годы, а кому-то детский садик. А какие булочки! Как в детстве».

И Максим покупает обеды в столовых БНТУ. «Я работаю рядом с университетом, мне до него 5 минут пешком. Долгое время заказываю примерно одно и то же (если не успеваю дома пообедать), вкладываюсь в 10 рублей». На фото — первое блюдо, два горячих, пирожок, три кусочка хлеба, компот.

6 рублей

Кирилл каждый рабочий день заходит в столовую завода «Атлант». На подносе у него горохово-картофельный суп за 56 копеек, тушеная капуста за 85 копеек, поджарка из свинины за 2,95 рубля, салат за 45 копеек. «Обычно я укладываюсь в 6 рублей».

Кирилл также показал нам меню столовой — более половины блюд стоят меньше 1 рубля. Разве что за порцию мясного либо рыбы нужно заплатить около 3 рублей.

Около 7 рублей

Максим работает в офисе, который расположен недалеко от Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова, там и ест.

«Вход в столовую свободный. Обед на фото обошелся мне примерно в 7—8 рублей».

7,64 рубля

Обед Кирилла в городе Ивацевичи. Щи, драники и котлета стоили чуть больше 7 рублей.

«Это обед в столовой «Крынiца» недалеко от вокзала. Чтобы поесть, мне хватает 6—9 рублей».

9—12 рублей

Примерно такой обеденный бюджет у Алеси. Обычно вместе с коллегами она обедает в «Lidbeer Bar Легенда» в Минске. Здесь на фото слева — исключение: зашли в кафе «Китайская раменная». Такой суп с лапшой стоит 16 рублей, порция огромная. В «Lidbeer Bar Легенда», по словам Алеси, на 9—12 рублей можно взять суп, мясо и гарнир либо мясо, гарнир и салат.

На фото справа — сет из Lidbeer Bar за 33 рубля, взяли на двоих.

10,80 рубля

Денис работает практически в центре Минска, у него на работе принято ходить на обед вместе с коллегами либо заказывать еду в офис.

«Часто мы обедаем в Blackberry, за первое, второе и третье отдаю 10—13 рублей».

Это обед за 10,8 рубля: зеленые щи из щавеля, салат с морской капустой, пюре, куриное бедро в панировке, хлеб.

Около 13 рублей

Обычно Юлия обедает в минском заведении Paul: «В среднем горячее стоит около 10 рублей плюс 5 рублей кофе, если не брать десерт. С десертом счет составит больше 15 рублей. Сегодня мы с мужем впервые зашли в „Темпо“, заплатили 27 за двоих. Мне понравилось, еда как домашняя, порции большие».

На тарелках щавель (3,7 рубля, взяли две порции), свинина (10,1 рубля), драники (7 рублей), кефир (1,2 рубля, взяли два). За все чуть меньше 27 рублей.

15 рублей

Тарас работает в районе Комаровского рынка. Иногда берет ссобойки, иногда ходит в различные заведения. Постоянного места нет: любит открывать для себя что-то новое.

«Стараюсь вложиться в 15 рублей. На эти деньги можно хорошо поесть в азиатской забегаловке на рынке: хватит на плов и суп, это будут большие сытные порции. Иногда беру большую шаурму, это 12—13 рублей. Здесь на фото плов с говядиной, он как раз за 15 рублей».

Более 20 рублей

Если Анатолий собирается на обед с коллегами, то обычно все дружной толпой идут в бар «Молодой». Здесь на фото хот-доги с пеперони (около 15 рублей за каждый), еще 7 рублей стоил лимонад.

«Для меня это недорогой питательный обед. Поел — и не голоден весь день».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».