Болгария выслала двух белорусов из-за угрозы нацбезопасности страны 22.09.2023, 8:59

Один из них служил в Гродненской епархии и отвечал за взаимодействие с белорусской армией.

Два гражданина Беларуси и один гражданин России были выдворены из Болгарии из-за «угрозы нацбезопасности страны». Об этом говорится в сообщении Государственного агентства национальной безопасности Болгарии.

Государственное агентство нацбезопасности Болгарии сообщило, что два белоруса и один россиянин выдворены из страны, а также лишены права на проживание и въезд в Болгарию сроком на пять лет.

«Мероприятия были введены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария», — сообщает ведомство.

Отмечается, что вышеупомянутые лица «связаны с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов».

Как заявило посольство России в Болгарии, одним из них является священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Двора Московского патриархата в Софии архимандрит Вассиан (в мире — Николай Змеев), который ранее был был представителем патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате.

Два других были служителями храма Святого Николая Мирликийского. В местных СМИ назвали их имена — протоиерей Евгений Павельчук и Владимир Бонько.

Павельчук известен тем, что служа в Гродненской епархии отвечал за взаимодействие с белорусской армией.

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