Историческая договоренность: Украина начнет производить системы ПВО вместе с США 1 22.09.2023, 9:08

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Зеленский раскрыл детали соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал исторической договоренность из США об общем производстве оружия. Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Вашингтоном, чтобы производить оружие и еще больше усилить свободу и защиту жизни.

Об этом глава украинского государства сказал в традиционном обращении к украинскому народу в конце 575-го дня войны. Видео опубликовала пресс-служба президента Украины.

«Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Кооперация в «оборонке» с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО», – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, это будет иметь глобальные положительные результаты.

Он также поблагодарил обе парти и палаты Конгресса США, где он провел «откровенные и детальные разговоры».

«Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Для Украины это приоритет, чтобы в наших отношениях с Америкой была необходимая прозрачность», – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, были важные разговоры об оборонной поддержке в Пентагоне, в результате которых были приняты важные договоренности.

«Много работы было у чиновников. В частности, сегодня Минстратегпром, министр Камышин, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. Более 2 тысяч оборонных компаний – американские компании. Привлекаем к работе в Украине. Есть меморандум об энергетическом сотрудничестве. Принципиальные вещи обсудили сегодня о восстановление Украины после боевых действий», – рассказал украинский лидер.

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