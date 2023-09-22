Дивизии шизороссов 2 Александр Невзоров

22.09.2023, 9:30

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Александр Невзоров

Финал этой истории будет сюрпризом для Путина.

Отметим, что все действительно развивается «по плану». Но это не «план Путина».

Финал этой истории будет горькими сюрпризом для кремлевского потрошителя.

Повторяя путь всех диктатур, основанных на чистом кретинизме и крови, Россия, кряхтя протискивается в черную дыру небытия. (Возврата из нее нет.)

Все происходит по известным, проверенным «лекалам развала».

Все идет по известным «нотам».

Не хватало, пока только нескольких «штрихов».

Но вот, наконец, появились и они.

Теперь в армию России можно набирать шизофреников и умственно отсталых.

Шойгу утвердил перечень дефектов, которые не позволяют призывать, мобилизовывать и законтракчивать.

Психических болезней в этом списке нет.

Любая форма шизофрении и степень умственной отсталости, больше не являются препятствием для военной службы.

С учетом того, сколь много в россии лиц поражено различными «умственными недугами» - из них можно будет формировать дивизии «шизороссов».

Александр Невзоров, t.me

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