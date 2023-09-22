Кадыров опубликовал новое «видео из Москвы»: что с ним не так 22.09.2023, 9:44

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Ролик похож на грубый монтаж.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о тяжелой болезни опубликовал «новое видео». В его Telegram-канале говорится, что он находится в Москве.

«В рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий Александром Куренковым», - говорится в сообщении.

Опубликованное видео состоит из отдельных фрагментов, а звуковая дорожка с их голосами наложена отдельно. Куренков рассказывает Кадырову о темпах разминирования территорий Чеченской Республики, пишет УНИАН.

Напомним, ряд СМИ сообщали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Недавно начали ходить слухи, что он впал в кому, либо уже может быть мертв.

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