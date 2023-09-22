WSJ: ВСУ прорвали главную линию обороны РФ на Юге 1 22.09.2023, 9:58

3,810

Украинская бронетехника смяла российские укрепления около Вербового.

Вооруженные силы Украины прорвались через главную линию обороны РФ в районе Работино. В настоящее время там идут крайне тяжелые бои.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal. По заключению авторов публикации, украинская бронетехника смогла впервые за время контрнаступления прорваться через основную линию обороны армии РФ около населенного пункта Вербовое, расположенного неподалеку от Работино.

Информация о ситуации на фронте, предоставленная журналистами из Wall Street Journal (WSJ), базируется на интервью, проведенных с украинскими военными, находящимися в данном регионе.

Издание сообщает, что украинские вооруженные силы смогли успешно преодолеть противотанковые препятствия, включая рвы и бетонные «зубы дракона», что позволило им провести бронетехнику через российские оборонительные позиции. Эту информацию подтвердил один из украинских военных.

«Прорыв небольшой и за этот участок идут ожесточенные бои. Россияне утюжат район артиллерией и идут в контратаки. Украинцы несут тяжелые потери», — описывают ситуацию корреспонденты WSJ.

Тем не менее, согласно словам украинского офицеров, если Вооруженным силам Украины удастся закрепить свой успех на этом участке, они могут рассмотреть возможность ввода большего количества тяжелой техники через прорыв в линии обороны и направиться на менее обороняемые территории. Важно отметить, что часть прорвавшейся техники уже была уничтожена.

Издание напоминает, что главная цель Украины на этом участке — попытаться перерезать российскую группировку на левом берегу Днепра, дойдя до Азовского моря или установив огневой контроль над коридором в Крым.

«Мы прорываемся. Мы их уничтожаем. Но цена…», — сказал газете неназванный украинский военный.

Издание напоминает, что вначале украинские попытки прорваться через российскую оборону завершились неудачей. Впоследствии Вооруженные силы Украины изменили свою тактику, начав бережно обращаться с техникой и войсками, осуществляя методичное уничтожение российской артиллерии и боеприпасов.

Тем временем небольшие группы украинских военных наступали от одной лесополосы к другой.

В последние недели Украине удалось расширить зону прорыва и освободить Работино, но около села Вербовое российские силы обороняются особенно упорно.

Они используют фосфорные боеприпасы, чтобы поджигать посадки, в которых находятся захваченные украинскими войсками окопы. В результате украинским войскам приходится покидать позиции под артиллерийским огнем, сказал газете офицер ВСУ.

Однако ВСУ все же двигаются вперед: они отвоевывают окопы и удерживают их под артиллерийским и танковым огнем. Они также отражают пехотные контратаки.

Украинские войска также пытаются продвигаться на других частях этого участка фронта. В частности, к югу от Работино они достигли границы села Новопрокоповка.

«Новые прорывы вынудят российских командиров распределять пехоту и артиллерию по фронту, и их плотность уменьшится», — сказано в публикации.

Ситуацию в окопах одна из военнослужащих описала журналистам как «гармошку». По словам Елены Иваненко из 47-й штурмовой бригады, «когда мы прорываемся вперед, враг пытается вернуть утраченное».

Как говорит Иваненко, с российской стороны первую линию обороны часто защищают плохо подготовленные войска. Но после того, как ВСУ захватывают эти окопы, в контратаку идут более профессиональные штурмовые подразделения.

Российские войска истощены долгими и кровавыми боями, заключают авторы публикации. Но Москва продолжает укреплять свою оборону, в том числе строит окопы перед районами, где ВСУ концентрируют свои силы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».