«Пощечина от Азербайджана»: Симоньян потрясена ликвидацией топ-офицеров РФ в Карабахе

«Пощечина от Азербайджана»: Симоньян потрясена ликвидацией топ-офицеров РФ в Карабахе8
- 22.09.2023, 10:06
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Российские пропагандисты и «военкоры» взвыли.
Российские военные пропагандисты возмущены ликвидацией группы высокопоставленных офицеров армии РФ, которые находились на территории Нагорного Карабаха в качестве так называемых «миротворцев», пишет dialog.ua.
Военная операция армии Азербайджана закончилась для россиян гибелью: их просто расстреляли в автомобиле во время возвращения с наблюдательного поста.
Среди погибших заместитель командующего подводными силами Северного флота, два полковника, подполковник и капитан.
На данный момент известно о пятерых погибших. Азербайджан не стал отрицать и подтвердил, что ответственность за гибель российских военных его рук дело.
Информация о гибели россиян стала тяжелым ударом для Маргариты Симоньян и Z-военкоров, которые расценили действия Азербайджана как пощечину.
Российские военные погибли, однако Кремль не может ответить с позиции силы, поскольку его разбитая армия увязла в Украине, за Азербайджаном стоит военная мощь Турции.
Кремль был вынужден проглотить гибель своих военных, однако Z-военкоры не понимают, почему расстрел высокопоставленных офицеров российской армии не находит ответа со стороны Москвы.
По их мнению, ситуация выглядит унизительно для РФ.