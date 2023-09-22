«Пощечина от Азербайджана»: Симоньян потрясена ликвидацией топ-офицеров РФ в Карабахе 8 22.09.2023, 10:06

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Маргарита Симоньян

Российские пропагандисты и «военкоры» взвыли.

Российские военные пропагандисты возмущены ликвидацией группы высокопоставленных офицеров армии РФ, которые находились на территории Нагорного Карабаха в качестве так называемых «миротворцев», пишет dialog.ua.

Военная операция армии Азербайджана закончилась для россиян гибелью: их просто расстреляли в автомобиле во время возвращения с наблюдательного поста.

Среди погибших заместитель командующего подводными силами Северного флота, два полковника, подполковник и капитан.

На данный момент известно о пятерых погибших. Азербайджан не стал отрицать и подтвердил, что ответственность за гибель российских военных его рук дело.

Информация о гибели россиян стала тяжелым ударом для Маргариты Симоньян и Z-военкоров, которые расценили действия Азербайджана как пощечину.

Российские военные погибли, однако Кремль не может ответить с позиции силы, поскольку его разбитая армия увязла в Украине, за Азербайджаном стоит военная мощь Турции.

Кремль был вынужден проглотить гибель своих военных, однако Z-военкоры не понимают, почему расстрел высокопоставленных офицеров российской армии не находит ответа со стороны Москвы.

По их мнению, ситуация выглядит унизительно для РФ.

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