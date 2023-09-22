Домов дешевле 100 тысяч долларов тут нет: как сейчас выглядят бывшие совминовские дачи 3 22.09.2023, 10:04

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Когда-то тут был закрытый поселок для отдыха партийной элиты.

Realt побывал в любопытном садовом товариществе под Минском. Когда-то тут был закрытый поселок для отдыха партийной элиты − с охраной, магазином и клубом. Но в 90-е годы все привилегии (в том числе и охрану) с министерских дач сняли, и он превратился в обычное садовое товарищество. Впрочем, флер элитарности в этих местах сохранился, да и цены на здешние дома никогда не опускаются ниже 100−200 тысяч долларов.

Первые летние дома для партийной элиты в этих живописных местах появились еще в 50-х годах. В советские годы именно тут разместили пионерские лагеря, министерские дачи, а также санаторий лечкомиссии. Сейчас детских оздоровительных учреждений тут почти не осталось, вместо санатория работает «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», а вот дачи в округе — только разрослись.

От Уручья до Юхновки − около 11 километров. Добраться можно на автомобиле (минут 10), а также на электричке до станции «Городище», автобусе или маршрутке. Само садовое товарищество занимает три отдельных участка. Два дачных массива находятся по обе стороны от реки Волмы (в этом месте ее превратили в искусственное озеро), а один спрятан в лесу.

Сперва мы заезжаем на те самые бывшие совминовские дачи. Если смотреть от водоема, то перед нами − крутой коттеджный поселок. Асфальтированная дорога, хорошие уличные фонари, интересные указатели, ну и круглогодичные современные дома.

А где же особая дачная атмосфера? Дома партийных боссов? И все такое? Оказывается, нужно просто свернуть с центральной улицы. Чем дальше мы углубляемся вглубь поселка, тем больше видим старых уютных построек.

Интересно, что совминовские дачи строились не на одну, а на несколько семей. В одном доме могло отдыхать 2 или даже 4 семьи. Жилье в деревянных постройках, кстати, было служебным и предоставлялось временно. То есть, одна и та же семья в разные годы могла проводить лето в разных домах. Но с течением времени люди занимали одни и те же дачи постоянно.

Как рассказали нам риэлтеры, здешние дачи долгое время были закрыты для посторонних. В советские годы тут был свой магазин с дефицитными продуктами, пляж и даже летний кинотеатр. Дачные привилегии закончились в 90-х годах. Новая элита построила свои поселки, а на базе бывших совминовских дач создали садовое товарищество «Ветеран». Старые хозяева (министерские и партийные работники) могли приватизировать дачи, также дома тут предложили ветеранам и инвалидам войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В будний день на старых дачах — тишина. Только прикормленные дачные коты бродят по поселку в поисках приключений.

Перебираемся к новым коттеджам и пытаемся познакомиться поближе с владельцами участков с застройкой премиального класса, но высокие заборы и собачий лай подсказывают нам, что непрошенным гостям тут не рады.

Мы проезжаем Юхновку, где есть магазины и рыночек, и сворачиваем к той части «Ветерана», которая появилась позже. Когда-то здесь были местные огороды (чтобы работники министерств и ведомств на отдыхе тоже могли посадить картошку и другие корнеплоды), но потом эту территорию также нарезали на участки и отдали под дачи. Сейчас эта часть дач выглядит попроще, чем та, что на противоположном берегу.

Что касается инфраструктуры, то магазины можно найти в Юхновке и Городище. Здесь же находятся остановки общественного транспорта. Ну, а настоящее раздолье тут для любителей природы − рядом есть биологический заказник «Юхновский», живописное озеро с лебедями, множество дорожек для пеших и велосипедных прогулок.

Что тут продается?

Всего в дачном поселке продается порядка 5 домов. Все это — новоделы, построенные в последние годы. Рассмотрим самые интересные из предложений.

Самый недорогой вариант − дача, расположенная на холмистом участке в 17 соток. Общая площадь этого дома составляет 140 квадратов. Дом построен из деревянного каркаса, утепленного минераловатными плитами Paroc Extra. Полы — дубовый паркет, плитка с подогревом, кровля — металлочерепица. В доме есть все коммуникации, сигнализация и охрана, теплые полы с системой автоматической регулировки температуры. Дача 2012 года постройки продается со всей мебелью и техникой. На участке есть ландшафтный дизайн, сад и автополив. Стоимость дачи — 130 тысяч долларов.

А вот этот дом был построен в 2015-м году. Его площадь составляет 222,9 квадрата. Земельный участок — 7,72 сотки. Из дома открывается прекрасный вид на водохранилище. На первом этаже расположились: кухня, большая гостиная, кабинет, гардеробная и санузел. На втором этаже − 3 спальни, гардеробная, а также ванная комната, из которой открывается панорамный вид на озеро. Все коммуникации − в наличии (скважина, канализация, газовый котел, бойлер, высокоскоростной интернет, видеонаблюдение, сигнализация, телефон). На участке вокруг дома выполнен ландшафтный дизайн, разбит сад из различных плодовых деревьев. Территория вокруг дома покрыта газонной травой, ровно подстриженными кустами и вымощена тротуарной плиткой. Также на участке есть гараж для автомобиля, гостевая парковка на 2 автомобиля, большая застекленная беседка площадью с оборудованной кухней. Стоимость — 299 тысяч долларов.

Есть среди вариантов новый коттедж с собственным лесом. Этот дом был построен по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту в этом году. Внутренней отделки в доме нет. В коттедже предусмотрены 4 комнаты, 2 санузла, сауна, высота потолков − 3,2 метра. Здесь есть все коммуникации − электричество (выполнена подготовка для зарядки электромобиля), газ, водопровод, канализация, оптоволокно, разводка под видеонаблюдение, мобильный интернет, видеодомофон. Коттедж стоит на земельном участке площадью 7 соток (плюс есть 3 сотки благоустроенной территории возле дома). Участок приватизирован, имеется ландшафтный дизайн с декоративным освещением, газон и мощение. Стоимость — 245 тысяч долларов.

А вот этот коттедж расположен на первой береговой линии — прямо на берегу водохранилища. Общая площадь дома из блоков составляет 267 квадратных метров. Земельный участок — 10,67 соток.

На первом этаже дома находится кухня-гостиная, большая спальня, санузел и постирочная. На втором — 2 жилые комнаты, кладовая-гардеробная и большая ванная комната. В доме установлена вся необходимая техника (стиральная машина Bosch, сушильная машина Bosch, встроенная посудомоечная машина Bosch, варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, встроенный холодильник). На участке вокруг дома выполнен ландшафтный дизайн, посажены различные деревья. Территория вокруг дома покрыта газонной травой, подстриженными кустами и вымощена тротуарной плиткой. Также на участке есть навес для автомобиля, гостевая парковка на 2 автомобиля. На улице семью и гостей хозяев встречает большая терраса, баня и барбекю зона. Стоимость — 350 тысяч долларов.

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