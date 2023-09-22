Погода побалует белорусов средиземноморским климатом
- 22.09.2023, 10:09
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Когда и где.
Синоптики предупредили, что до конца сентября белорусов ждёт как минимум ещё одна тропическая ночь: в отдельных районах страны столбики термометров покажут не менее +20ºC. Когда и где погода побалует белорусов средиземноморским климатом?
По информации телеграм-канала «Надвор’е», первая волна аномального тепла уже накрыла Беларусь. Глобальная численная модель прогноза ECMWF зафиксировала отклонение температуры от климатической нормы в четверг, 21 сентября, на 4–6°, в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, оно будет ещё существеннее — в 8–10°. Канадская прогностическая модель CMC и вовсе говорит о том, что в западных регионах Беларуси в эти дни будет на 10–12° теплее обычного.
Аномально жаркой, исходя из прогнозов, будет ночь с пятницы на субботу, 23 сентября.
«По западу Беларуси местами может быть даже тропическая. И это в конце сентября», — отметили авторы телеграм-канала. Не менее +20ºC, судя по карте, будет в таких белорусских городах, как Брест, Берёза, Волковыск.
Общепризнанного и однозначного определения термина «тропическая ночь» на сегодняшний день не существует. В метеорологическом глоссарии испанской метеорологической службы (AEMET) под этим термином понимаются ночи, когда температура не опускается ниже +20ºC.
Такие погодные условия весьма характерны для средиземноморских стран, особенно летом (к примеру, в испанских городах таких за год насчитывается от 20 до 50 и более). Для белорусского климата такие жаркие ночи, в целом, не характерны, но с изменением климата они всё чаще фигурируют в прогнозах погоды Белгидромета.
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Отметим, что на субботу, 23 сентября, выпадает день осеннего равноденствия. День сравняется по продолжительности с ночью ровно в 09:50, после чего световые часы пойдут на убыль, а ночи с каждым днём будут становиться всё длиннее.
На следующей неделе, по прогнозу телеграм-канала «Надвор’е», среднесуточная температура вернётся к норме. Однако, по мнению авторов канала, это вовсе не означает окончательно наступление привычной белорусской осени — в конце месяца климатические прогнозы предвещают белорусам ещё одну волну аномально жаркой погоды.