ВСУ освободят Бахмут и два ключевых города: Зеленский заинтриговал подробным планом наступления 22.09.2023, 10:14

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Украинская армия не остановится и зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины деоккупируют Бахмут и два других ключевых города. По его словам, у украинского командования уже есть соответствующий подробный план.

С таким заявлением глава Украины выступил 21 сентября в ходе дискуссии с американскими журналистами в Вашингтоне, передает CNN.

«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень подробный план», – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские войска в прошлом году приобрели опыт боевых действий в условиях сырой и холодной погоды осенью и зимой.

«Зимой мы не можем остановиться. Мой ответ: мы сделаем все, чтобы не останавливаться в трудные дни осени с плохой погодой и зимой», – цитирует его USA Today.

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