В России готовятся к введению военного положения 2 22.09.2023, 10:16

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Роскомнадзор начал серию мероприятий.

Роскомнадзор решил проверить готовность «значимых операторов связи» к повреждениям и разрушениям магистральных сетей «в период действия военного положения».

Это следует из методических рекомендаций ведомства по организации противодействия угрозам работы сооружений и линий связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Оценивать готовность операторов к аварийным ситуациям планируется в том числе по тому, защищены ли хранящиеся на объектах горюче-смазочные материалы и установлены ли антидроновые системы.

В документе отдельно подчеркивается: если антидроновых систем нет, то их внедрение «должно быть учтено в плане мероприятий».

Моделировать аварии должны будут рабочие группы, в которые войдут представители операторов, Роскомнадзор и «заинтересованные органы власти».

В число значимых операторов включены все мобильные операторы и владельцы собственных линий связи. В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне» и Tele2 распоряжение Роскомнадзора не комментируют.

По словам источника в одном из операторов «большой четверки», речь идет о том, чтобы компании выработали порядок действий на случай атак на их инфраструктуру. «Пример — майская атака беспилотника на инфраструктуру МТС в Краснодаре, которая вызвала кратковременный сбой в работе оператора», — пояснил собеседник.

Задача операторов состоит в том, чтобы в случае, если из-за атаки будет повреждена инфраструктура одного, другие «перехватили его абонентов и обеспечили связь», добавил источник.

Требования по антидроновой защите инфраструктуры выглядят разумными для объектов, занимающих большие площади, например центров обработки данных (ЦОД) и магистральных узлов связи, но не для отдельных базовых станций, отмечает аналитик профильного телеграм-канала absoud62 Алексей Бойко.

По его словам, оснащение каждой базовой станции системами подавления дронов будет нецелесообразным — как из-за их количества и плотности размещения, так и из-за помех, которые системы защиты могут создавать в работе оборудования.

«Летом, еще до того как дроны ударили по «Москва-Сити», было совещание, в рамках которого обсуждались методы защиты дата-центров. Речь шла как об антидроновых ружьях, так и о физической защите зданий», — рассказал источник в одной из профильных компаний.

Обязательства по обеспечению устойчивости сетей связи уже прописаны в требованиях, которые предъявляются к объектам критической информационной инфраструктуры, говорит президент Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко.

По его словам, действия Роскомнадзора связаны с атаками на объекты в приграничных регионах. «Ведомство будет «мягко» принуждать оснащать объекты связи антидроновыми системами», — говорит Галушко. При этом он не исключает, что региональные ведомства ограничатся «бумажной проверкой».

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