Боец «Легиона свободы»: На южном фронте русские сошли с ума 22.09.2023, 10:25

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Константин Денисов

ВСУ изрядно потрепали врага.

Какая ситуация сейчас на Запорожском направлении и где идут самые ожесточенные бои, в эфире Апостроф TV рассказал боец «Легиона Свободы» Константин Денисов:

- Ситуация одним словом – ад! Россияне лупят из всего, что у них есть - от АГС до «ураганов» и «солнцепеков». Замедление есть – по нескольким причинам. Во-первых, Их арта словно с ума сошла - молотит бесперестанно, также постоянно работает их авиация. Во-вторых, они успешно используют рельеф местности для обороны. В-третьих, они ходят в контратаки против нашей пехоты, и у нас постоянно траншейные бои.

К чести украинских воинов мы все контратаки россиян отбили, хотя у врага в контратаки ходят морпехи и десантники. Мы их здесь изрядно потрепали, у врага много раненых, плюс мы завалили их офицеров.

Также мы должны понимать, что территория сильно заминирована. Бывает так, что наши расчистили, а к утру россияне уже снова все заминировали.

И, откровенно надо говорить, устали наши бойцы. Уже месяц постоянные бои, физическая и эмоциональная нагрузка. Нельзя постоянно идти вперед: с шашками наголо в атаку. Необходимы и отдых, и ротация, и реабилитация, и морально-психологическое обеспечение – ведь все живые люди. Вот мы за современное оружие говорим, за фортификационные сооружения, но в основе успеха стоят наши люди – пехотинцы. 90% войны сейчас выгребает именно штурмовая пехота.

- Вы уже упоминали о том, что россияне минируют и переминируют территорию. Это какая-то дистанционная работа? Как это происходит?

- Мобики вручную минируют, а кадровые военные минируют дистанционно с помощью специальной техники.

- Поражение вражеских складов и техники в Запорожской области, удары по Крыму – как-то влияет на передовую врага? Можно ли сказать. что это влияет на боеспособность россиян и появляются ли перебои со снабжением?

- На Запорожском направлении основная поставка врага идет не из Крыма, а через временно оккупированный Донбасс и через сухопутный коридор из Ростова. Относительно уничтожения логистики то определенным образом влияет. Но здесь заслуга дальнобойного и западного оружия, позволяющего точными выстрелами выбивать их склады вооружения и инфраструктуру.

Также наша пехота взяла под огневой контроль определенные дороги и это на линии столкновения изрядно ломает россиянам логистику. Но оккупанты тоже не болваны и пытаются отбить логистические пути и вернуть их под огневой контроль.

Повторюсь, там тоже не идиоты сидят - они все прекрасно понимают, мониторят, отслеживают, разведывают, меняют собственную тактику и тоже пытаются вернуть утраченные позиции. Если у них не удается отбить позиции, тогда они подгоняют «солнцепеки» и просто квадратами выжигают всю землю.

- Мы видим сообщения от украинского командования о высоких темпах потерь среди личного состава врага. Действительно ли высока эта динамика и чем она объясняется?

- Очень много у врага тяжелых раненых, их госпитали забитые. Даже врачей не хватает: завозят дополнительные партии врачей – это тоже признак, что очень много раненых. Причина – это западное оружие, те же кассетные боеприпасы, которые работают по российским опорникам и окопам. Как только они пытаются где-то окопаться, а наши разведали - сразу позиции накрываются артиллерией. И сразу у русских появляются либо убитые, либо тяжело раненые.

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