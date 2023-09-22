Предательство Путина и триумф Эрдогана Наталия Сокирчук, «Главком»

22.09.2023, 10:44

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Что выиграла Армения от капитуляции Нагорного Карабаха.

Азербайджан получил назад Карабах. Москва, увлеченная войной в Украине, беззастенчиво предала своего военно-политического партнера – Армению.

Баку должен бы благодарить украинцев, которые истощили Россию?

Боевые действия в Нагорном Карабахе сегодня днем прекратились. Армении и Азербайджану удалось достичь соглашения о выводе военных подразделений Карабаха, которые остались в непризнанной республике.

Минобороны Азербайджана сообщило, что договоренности об остановке антитеррористических мер достигнуты на следующих условиях:

Находящиеся в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, покидают территорию Карабаха.

Все вооружение и тяжелая техника непризнанной республики переходят Азербайджану.

Реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими «миротворцами».

Третья карабахская война, как уже окрестили события последних суток журналисты, длилась менее 24 часов.

Почему сейчас?

19 сентября минобороны Азербайджана заявило об «антитеррористических мерах» в Карабахе.

Формальным поводом для обстрелов Карабаха Баку назвал подрыв на мине шести азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха.

«С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты вооруженных сил Армении», – говорилось в заявлении Баку.

По словам жителей Степанакерта, обстрел производился со стороны города Шуша, контроль над которым Азербайджан установил во время предыдущей войны три года назад. Армения же заявила, что ее войск в Карабахе нет: там есть только подразделения сил карабахских армян.

На этот раз Азербайджан готов был идти до конца: сразу после начала обстрелов Баку заговорил об образовании «гуманитарных коридоров» для эвакуации гражданского населения и о необходимости «восстановления конституционного строя Республики Азербайджан». В Карабахском регионе отключили мобильную связь, над Степанакертом летали беспилотники.

Внешнеполитическое ведомство РФ отстранилось от событий в регионе: спикер МИД России Мария Захарова ограничилась сообщением о том, что Россия «находится в контакте как с Баку, так и с Ереваном».

Фактически к обострению привели несколько факторов сразу. Во-первых, в начале сентября в Нагорно-Карабахской республике сменилось руководство: так называемый президент Араик Аратюнян подал в отставку. 9 сентября главой самопровозглашенной республики стал Самвел Шахраманян, которого часто называют откровенной марионеткой Кремля. Он, собственно, только укрепил такое мнение о себе, поскольку в первые дни правления начал говорить о независимом статусе республики.

В последние недели Ереван обвинял военно-политического партнера Москву в том, что она слишком отвлекается на войну с Украиной, а следовательно и не может гарантировать безопасность Армении.

План Кремля в такой ситуации был прост: спровоцировать конфликт, затем обвинить армянского премьера Николая Пашиняна в том, что тот «сдал» населяющих Карабах армян и не смог защитить их. Следующий шаг – в результате беспорядков возмущенных армян поменять Пашиняна на кого-то более лояльного к Кремлю. Такова должна быть месть российского диктатора за то, что Пашинян посмел поставить под сомнение дружбу с РФ и посмотреть в сторону Запада.

При этом одной из причин обострения эксперты также называют провал россиян в войне в Украине. Простыми словами: истощенная войной Москва не способна воевать еще и за армян.

Гела Васадзе, эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC), в комментарии «Главкому» ключевой причиной обострения в Карабахе назвал именно эту причину.

«Статус-кво, навязанный Карабаху Москвой, сохранялся. Велись переговоры на разные темы, но только не об интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество. Главное же событие, спровоцировавшее обострение – это полный провал широкомасштабной агрессии России против Украины. У РФ не стало ресурсов, чтобы содержать этот статус-кво в Карабахе», – отметил он.

Можно ли было избежать обострения? «С одной стороны, за три года (относительного затишья в Карабахе, – ред.) можно было как-то договориться. С другой стороны, в течение этого времени Россия саботировала мирный процесс», – комментирует Васадзе.

Напомним, Пашинян по-прежнему неоднократно соглашался, хотя и не объявляя об этом официально, что Нагорный Карабах является юридически частью Азербайджана.

Армения и Азербайджан вели две войны за Нагорный Карабах («республика Арцах») – горный анклав, международно признанный частью Азербайджана, но населенный преимущественно армянами. С начала распада Советского союза в конце 1980-х Нагорный Карабах контролировался этническими армянами. За эту территорию шла ожесточенная война, которая превратилась в тридцатилетний «замороженный конфликт».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Во время него, по разным данным, погибли более 30 тыс. человек. Режим прекращения огня был установлен только в мае 1994 г., но с тех пор он неоднократно нарушался.

В 2020 году лидерами Азербайджана, Армении и России было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня. Так, Азербайджан вернул контроль над всеми захваченными Арменией территориями вокруг Карабаха и частью самого Нагорного Карабаха. Безопасность армянам в Карабахе должны были гарантировать российские «миротворцы». Они размещались в регионе на пять лет.

Среди прочего, в их обязанности входил контроль Лачинского коридора: транспортной артерии между Карабахом и Арменией. Последняя же гарантировала создание Зангезурского коридора: маршрута, соединяющего Азербайджан с Нахичеванским анклавом. Безопасность на маршруте должны были обеспечивать пограничники РФ.

После подписания соглашения боевые действия не прекратились, однако их интенсивность стала слабой, основные стычки происходили на армяно-азербайджанской границе. Армения долгое время надеялась на ОДКБ – Организацию договора о коллективной безопасности, которую в свое время создала РФ, и членом которой была Армения. Россия же не усилила поддержку Армении, а даже ослабила: по крайней мере, миротворцы РФ оказались бессильными против сил Азербайджана, в конце прошлого года взявшего под контроль Лачинский коридор (соединял Республику Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Расположенный в Лачинском районе Азербайджана. Фактически с мая 1992 года по август 2022 года контролировалась Нагорно-Карабахской Республикой, – ред.). В результате Карабах оказался под полной гуманитарной блокадой, продолжавшейся более девяти месяцев. Затем непризнанная республика согласилась получать гуманитарные грузы подконтрольными Баку маршрутами. Впоследствии Ереван признал Карабах территорией Азербайджана. Это произошло в рамках мирного диалога, проходившего при посредничестве уже не России, а Евросоюза и США. Однако это признание словно повисло в воздухе и не продвигалось дальше разговоров. Ведь вопрос о гарантиях безопасности для армян в Карабахе так и не был решен. Баку считал их своими гражданами, поэтому заявлял, что разберется самостоятельно. А вот Ереван опасался притеснений этих граждан, поэтому настаивал на международном посредничестве в решении этого вопроса.

Азербайджан возобновил контроль. Что дальше?

По мнению Васадзе, перед Азербайджаном стоит непростая задача: формирование имиджа в глазах мирового сообщества.

Для Азербайджана важно не только выиграть войну, но и выиграть мир. То есть – сохранить армянское население Карабаха является имиджевым вопросом для Баку, который в значительной степени определит отношение к нему со стороны Запада», – отмечает эксперт.

Так, Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции, являющаяся постоянным союзником Армении, назвала последнюю операцию Баку «незаконной, неоправданной и неприемлемой».

«Хочу подчеркнуть, что мы считаем Азербайджан ответственным за судьбу армян Нагорного Карабаха», – сказала она.

Тем временем Азербайджан уже начал хозяйствовать в Карабахе: по данным армянской газеты «Грапарак», «властям» непризнанной республики доведен поименный список лиц, которые должны быть выданы Баку. Отмечается, что в перечень вошли имена бывших лидеров сепаратистов в Карабахе, лиц, также совершивших зверства и тяжкие преступления против азербайджанской армии и гражданского населения в ходе первой и второй Карабахских войн.

Армяне Карабаха, очевидно, не верят, что Баку о них позаботится. После капитуляции вооруженных формирований «Нагорно-Карабахской Республики» и прекращения боевых действий армяне начали массово покидать регион.

Впрочем, точное количество армян, бегущих из Карабаха, сейчас установить сложно. Так, пользователи соцсетей отмечают существенные отличия в фотографиях из аэропорта Степанакерта, опубликованных азербайджанскими и армянскими СМИ.

Уже 21 сентября состоится встреча между представителями местного армянского населения и представителями Баку в городе Евлах – речь пойдет о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также обеспечении жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.

Азербайджанцы, конечно, радуются восстановлению своих территорий.

Бизнесмен, зоозащитник Эльшан Мехтиев, живущий в Украине этнический азербайджанец, провел параллели между возвращением Карабаха в Азербайджан и освобождением части Украины из-под российской оккупации.

«Хочу сделать пост об освобожденных землях милой Украины так же радостно! С Днем Победы Азербайджан! Только что армяне и россияне приняли капитуляцию. Мы вернули себе оккупированные Россией под марионеточным режимом земли», – отметил он.

Армения: жертва ради свободы

Как отметил Васадзе, после разрешения этого конфликта и ухода территорий Карабаха в Азербайджан Россия будет совершенно не нужна Армении. «И это очень хорошо. Причем не только для Армении, но и для всего региона», – подчеркивает эксперт.

По мнению российского оппозиционного публициста Анатолия Несмияна, задача премьер-министра Армении Никола Пашиняна в этом конфликте – «проиграть Карабах и выиграть разрыв с Кремлем».

«Завершение текущей истории Карабаха позволит Пашиняну разойтись с Кремлем, выйдя из всех структур, связывающих Армению и Россию. Это создаст основу для того, чтобы передоговориться с соседями и внешними игроками… Внутри страны задача Пашиняна – перенаправить недовольство и понятный патриотический психоз от себя на Кремль и бывшее руководство Армении… Можно даже не сомневаться, что кремлевские деятели в присущей им «интеллигентной» манере похмельных грузчиков будут огрызаться и нести такое, после чего разорвать с ними отношения станет не просто легко, а очень легко», – отмечает Несмиян.

Итак, по мнению эксперта, для Пашиняна важно удержаться в должности и окончательно порвать все связи с Путиным. Накануне Пашинян уже начал направлять народный гнев в сторону РФ. Так, министерство обороны Армении заявило, что не имеет сил в Нагорном Карабахе и что наступление Баку «нарушило режим прекращения огня по всей линии столкновения ракетно-артиллерийскими ударами». Пашинян подчеркнул, что очень полагается на Москву, возглавляющую альянс по военной безопасности, в который, собственно, входит Армения.

«Во-первых, Россия должна предпринять шаги, а во-вторых, мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН также предпримет шаги», – сказал Пашинян в телевизионных комментариях.

Россия же ожидаемо никаких шагов не предприняла. Свое бездействие Кремль объяснил устами активного в информпространстве экспрезидента и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, почти прямым текстом написавшим, что Россия начала войну против Армении. В этом он обвинил Пашиняна.

«Однажды мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну, я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Впоследствии он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками… Догадайтесь, какая судьба его ждет…» – заявил Медведев.

Собственно, отход Пашиняна от Кремля начался раньше последних событий в Карабахе. 11 сентября в Армении стартовали совместные с США учения Eagle Partner 2023. Россия негативно отреагировала на них и несколько раз за последнюю неделю высказала «озабоченность».

Приблизительно в то же время Пашинян написал письмо российскому диктатору Путину с оправданиями по поводу бурных антироссийских процессов, происходящих внутри страны. В частности, Пашинян во время обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 9 сентября звонил Путину, но в Кремле ему не ответили.

«Источник, близкий к правительству, сообщает, что в этом письме Пашинян пытался оправдаться по поводу бушующих в Армении антироссийских процессов, уверяя, что они не направлены против России. Если посмотреть на риторику Пашиняна, то после 9 сентября он попытался смягчить свою позицию по отношению к РФ», – писали СМИ.

Впоследствии Путин заявил, что они с премьером Армении «на контакте» и «никаких проблем нет».

19 сентября вечером разъяренные толпы армян собрались у правительственных зданий в Ереване, требуя отставки Пашиняна, начались стычки с полицией. Другая толпа протестующих пришла в посольство России в Ереване, скандируя антироссийские лозунги – они возмутились тем, что Москва не смогла остановить Азербайджан.

Почему же Москва отстранилась от участия в конфликте? Первая причина – фактическая нехватка ресурсов. Все они брошены в Украину. Так что усилить свой миротворческий контингент Путин не смог бы. Вторая причина: хоть как-то вредить Азербайджану Путин не стал бы теперь из-за риска потерять своего «друга» – президента Турции Реджепа Эрдогана. Их последняя встреча прошла всего две недели назад. Вероятно, именно там и был вынесен приговор Карабаху.

«Россия прекрасно понимает, насколько для нее сейчас важна Турция, которая, в свою очередь, является военно-политическим союзником Азербайджана. Поэтому Россия не рискнула вмешиваться», – отметил Васадзе.

На фоне бездействия своих «миротворцев» Кремль пытается делать «покер фейс» и устами своих политологов распространяет новые парадоксальные заявления: мол, победа Азербайджана была ожидаема.

Российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков отметил, что армия Азербайджана «на порядок сильнее». «В России все ожидали, что боевые действия продлятся недолго, поскольку армия Азербайджана на порядок сильнее армии Армении будет, и армянские вооруженные формирования потерпят полное поражение», – сказал Марков.

Распространение подобных месседжей лишний раз подчеркивает: помогать Армении Кремль не собирался.

Свои пять копеек успела вставить и армянка по происхождению Маргарита Симоньян. Она убеждает: Россия «никому ничего не должна».

Впрочем, в присущей роспропаганде манере Симоньян в конце сообщения заметила, что ей «жалко народ». Армян, то есть.

При этом еще две недели назад она заявляла, что готова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства страны, может «хоть завтра» прилететь в Ереван и предложить программу реформ. Напомним, 26 октября прошлого года Армения запретила пропагандистке въезд в страну.

«Мне больно смотреть, как Армения теряет позиции в мире и теряет свой суверенитет. Я готова взять на себя ответственность за армянский народ и сделать Армению снова великой (здесь Симоньян не удержалась от соблазна сплагиатила лозунг экспрезидента США, симпатика Путина Дональда Трампа: «Сделать Америку великой снова» – ред.). Армяне, если ничего не делать, наша Родина станет колонией ЕС, США и Турции», – отметила Симоньян.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны не поддаваться на «провокации эмигрантов» и сохранять спокойствие.

Армянское отделение Всероссийского центра изучения общественного мнения, быстренько подтянулось со своими результатами исследований. Мол, если бы голосование по кандидатуре премьер-министра состоялось в ближайшее воскресенье, то Симоньян поддержали бы 69 депутатов из 107 Национального собрания Армении.

Между тем, Гела Васадзе крайне скептически оценивает шансы Симоньян, которая стала изгнанкой для своего народа. «У меня плохие новости для Симоньян: она не сможет стать премьером Армении. Армянский народ никогда не примет Маргариту Симоньян, антирейтинг российской пропагандистки в Армении зашкаливает», – подчеркнул он.

Возникает вопрос: где же, по сути, были «миротворцы» извечной «защитницы» России? На армянских телеграмм-каналах пишут, что Россия, чьи миротворцы находятся сейчас в непризнанной республике и должны защищать местное население от военной агрессии, просто устранились.

Сами же «миротворцы» путаются в показаниях: утверждают, что получили от Баку сообщения о начале боевых действий всего за несколько минут до объявления «антитеррористических мер», а потому не сумели отреагировать; то говорят, что операция Баку была произведена после соответствующих договоренностей с РФ. В российском же МИДе даже заявили, что… Армения и Азербайджан должны обеспечить безопасность этих «миротворцев». А это действительно нужно, потому что по последним данным несколько из них уже погибли под обстрелами.

В армянских СМИ сообщают, что россияне заранее знали о начале войны и накануне передали Азербайджану координаты армянских военных объектов, а затем передислоцировались как можно дальше от них.

Российский блоггер Несмиян замечает, что события 24-часовой третьей карабахской войны дает основания задуматься об аналогичном решении других подобных образованных Россией сепаратистских инцидентов, вроде приднестровского, абхазского или южноосетинского.

«Раньше они прикрывались российской армией, причем не было никаких сомнений, что в случае атаки миротворцев их немедленно усилят дополнительными контингентами, что произошло в августе 2008 года (в Грузии)», – напоминает он.

Собственно, Украина может получить определенный политический бонус по ситуации вокруг Карабаха. Мир, внимательно наблюдавший за событиями, в который раз убедился, чего стоят договоренности с Россией, и как можно полагаться на их слово.

Наталия Сокирчук, «Главком»

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