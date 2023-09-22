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Нелегалы атаковали автомобиль польского патруля на границе

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  • 22.09.2023, 10:45
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Нелегалы атаковали автомобиль польского патруля на границе

Мигранты с белорусской стороны бросались камнями и ветками.

Пограничная охрана Польши снова сообщила об инциденте с мигрантами на границе с Беларусью. На участке заставы в Беловеже мигранты с белорусской стороны бросались камнями и ветками в польский патруль. Пострадавших нет, но был поврежден автомобиль пограничников.

Всего в четверг польские стражи границы столкнулись с попытками нарушения ее со стороны 34 мигрантов.

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