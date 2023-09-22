В России начали закрываться АЗС 1 22.09.2023, 10:48

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Всему виной — топливный кризис.

Автозаправочные станции (АЗС) в российских регионах стали жертвами разгоревшегося топливного кризиса. Из-за рекордных биржевых цен на топливо, его дефицита и проблем с доставкой они начали закрываться.

«Действительно, появились случаи закрытия заправок, предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда держать АЗС становится просто невыгодно», — рассказал «Известиям» директор сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.

Закрываются независимые АЗС и в ключевом сельскохозяйственном регионе страны — Краснодарском крае. «Некоторые клиенты, закупавшие у нас оборудование, вынуждены были остановить работу на своих АЗС. Часть клиентов остановили строительство новых АЗС, так как торговля топливом для них стала убыточной», — пояснил гендиректор ООО «ЭдАн Инжиниринг», владелец торговой марки оборудования для АЗС НАРА Эдуард Анимаев.

О риске закрытия заправок в Новосибирской области представители топливного бизнеса предупредили местные власти еще в начале сентября. «Порядка 15% участников рынка имеют незначительные запасы топлива, остальные работают "с колес"», — отметил руководитель регионального отделения Российского топливного союза Сергей Лацких, пишет The Moscow Times.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтверждает — АЗС закрываются в южных регионах и в отдаленных населенных пунктах. Однако он утверждает, что речи о массовом закрытии заправок не идет.

«Причиной остановки АЗС были либо временные перебои с поставками в силу логистических проблем, либо финансовые сложности, которые возникли у малых топливных предприятий в силу выраженного диспаритета между оптовыми и розничными ценами», — пояснил Баженов.

Несмотря на рекордный рост биржевых цен на автомобильное топливо, власти сдерживают рост цен в рознице, жалуются участники топливного рынка. Делают они это посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Те, в свою очередь, могут сдерживать рост цен, перераспределяя прибыли и убытки внутри компании. Но независимые АЗС лишены такой возможности.

«Диспаритет оптовых и розничных цен приводит к тому, что реализация топлива на независимых АЗС становится невозможной. Выставление цен на стеле выше на 5–7 рублей, чем у ВИНК, ведет к оттоку покупателей. Сейчас многие собственники не видят смысла в работе», — констатировал зампред экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов.

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