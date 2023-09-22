Медведи добрались до юга Беларуси 22.09.2023, 10:50

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иллюстративное фото

Впервые за несколько десятков лет животное заметили в Припятском нацпарке.

В середине сентября сотрудники Национального парка «Припятский» заметили бурого медведя. Мишка спокойно прогуливался по обочине лесной дороги и посетил пасеку, сообщили в нацпарке.

«Бурый медведь — очень редкий и уникальный гость для нашего парка. Этот крупный хищник исчез на его территории более 60 лет назад. Только в 1981 году был зарегистрирован единичный случай захода бурого медведя в нацпарк. Спустя 42 года мишка решил порадовать нас своим визитом снова», — рассказали в нацпарке.

Специалисты отметили, что сейчас у медведей период «жировки», они активно питаются и «запасаются жирком перед спячкой». После прогулки по обочине в поисках еды медведь зашел в районе деревни Славинск на пасеку нацпарка.

«Будем надеяться, что косолапый запасет необходимые калории на нашей пасеке», — отметили в нацпарке.

Там составили рекомендации сельчанам и дачникам для того, чтобы не привлекать медведя:

Не оставлять во дворе все, что может съесть медведь. А это любые фрукты, овощи, ягоды, пищевые отходы и прочее.

Не выбрасывать на улицу мусор от любых продуктов. Запах упаковок может привлечь медведя.

Не организовывать свалки возле населенных пунктов.

Белорусская природоохрана предлагает бить медведя в нос, если не удалось избежать близкого контакта.

Куда идут медведи

В этом году белорусы часто сообщают о встреченных ими медведях. Животные гуляют по деревням, попадаются в лесу и у трасс, громят ульи.

Дело в том, что эти массивные хищники в последние годы сильно расплодились. Молодые медведи расселяются по стране. Численность животных в стране сейчас составляет не меньше 550 особей.

Общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые сейчас занесены в Красную книгу. Но пока подвижек в этом вопросе нет. Вместе с тем и нападений медведей не фиксировалось.

Белорусских медведей специалисты считают не особо агрессивными по отношению к людям. К примеру, пять лет назад под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье.

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