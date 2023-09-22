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22 сентября 2023, пятница, 11:19
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«Вы из Москвы? Выходи отсюда»

«Вы из Москвы? Выходи отсюда»

Белорусский таксист поставил на место создателя российской футбольной медиалиги.

Создатель российской футбольной медиалиги Николай Осипов пожаловался на таксиста из Борисова.

«Мы с женой ехали на такси из Борисова в Минск. Я вышел около отеля, а жена поехала обедать. И в этот момент таксист говорит: «Вы что из Москвы?» Она говорит: «Ну, да. Приехали на футбол». Он: «Ну, классно. Но я бы вас, конечно, всех расстрелял бы. Вы устроили войну. И вообще выходи отсюда. Ну и жена вышла», — пожаловался россиянин.

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