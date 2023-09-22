Отказала система навигации: в России произошло новое ЧП с военным самолетом 22.09.2023, 11:16

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«Модернизированный» ИЛ-76 летел в Ростов-на-Дону.

В стране-агрессоре России произошло новое ЧП с военным самолетом. ИЛ-76М-90 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

На борту отказала система навигации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в четверг около 20:00. Ил-76МД-90А, являющийся глубокой модернизацией Ил-76 и минобороны РФ получивший 29 апреля 2015 года, вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону. Но уже при наборе высоты командир самолета сообщил, что на борту отказала одна из навигационных систем.

«Было принято решение вернуться в Екатеринбург – на земле самолет встречала спасательная команда, в 10 часов вечера он совершил успешную посадку, после чего был отбуксирован для дальнейшего изучения механиками», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, Ил-76 не получил повреждений, поскольку во время аварийной посадки борт не перевозил опасных грузов.

Напомним, 20 сентября в России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Авария произошла во время якобы учебного полета в Воронежской области, экипаж, говорят, успел катапультироваться.

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