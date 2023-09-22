«Раньше ела один раз в день» 22.09.2023, 11:49

Белорусы рассказали о своих экспериментах с «правильным питанием».

Журналисты onliner.by собрали правила «здорового питания», которые действительно используют их читатели.

«К здоровому питанию пришла после появления детей, чтобы быть примером»

Екатерина подписана на разных диетологов и старается следовать их рекомендациям.

— Чаще всего на завтрак я ем цельнозерновые каши: гречку, пшено, кукурузную, овсяную — но только ту, которая варится 30—40 минут. Это медленные углеводы, они на долгое время оставляют чувство сытости и дают энергию. К каше обязательно белок: омлет, отварные яйца, красная рыба, овощи свежие или запеченные, зелень. Не все сразу, эти продукты между собой я чередую.

Я не пью кофе, алкоголь, даже зеленый чай — крайне редко. В основном воду. На обед стараюсь есть суп. Это может быть овощной/рисовый суп на индейке, куриный с лапшой, чечевичный/тыквенный. К супу — снова белок (рыба, мясо) с овощами.

На ужин по-разному. В идеале, конечно, белок и свежие и тушеные овощи. Но иногда бывает и моцарелла с помидорами, плов, язык отварной, курица, салат, сырники, шашлык. Фрукты стараюсь есть после завтрака или в первой половине дня. Хотелось бы в идеале три приема пищи без перекусов, но не всегда получается. Мороженое и десерты ем редко, но если очень хочется, то иногда можно. А лучше заменить их сухофруктами и орехами.

Последний прием пищи в идеале за три-четыре часа до сна. Перешла на такое питание давно — с появлением детей, которым хочется привить правильные привычки. Самочувствие отличное, хватает силы на занятия спортом, все анализы и сон в норме.

«Для энергии ем орехи каждый день»

Яна своей системы правильного питания придерживается с 2017 года. По словам девушки, она полностью отказалась от неполезных продуктов.

— К ним я отношу сахар, мучное, жареное, копченое, алкоголь. Сейчас в моем рационе большое количество овощей и зелени — ем их буквально тазиками. Яйца и рыба в рационе почти каждый день, мясо я не употребляю, морепродукты — изредка.

Особенность моего питания в том, что я ем очень много орехов. Фундук, миндаль — это из любимых. Люблю их сочетать с изюмом, который воспринимаю как десерт. Не считаю это суперполезным, потому что в сухофруктах много сахара. Но тем не менее для меня это вкусно, и я себе это позволяю. Сейчас я мама в декрете, энергия нужна. Поэтому на обед у меня может быть большая порция орехов с изюмом. В этом случае энергии хватает до вечера.

Я долгое время была на интервальном голодании. Какой-то период даже питалась только один раз в день — утром. Чувствовала я себя хорошо, но вот на организме это сказалось не лучшим образом: начались проблемы с желчью. После посещения гастроэнтеролога от этой схемы я решила отказаться.

Ем я достаточно большими порциями — это и 1500, и 2000 калорий. Но тут нужно понимать, что дает калории: это может быть большое количество оливкового или другого нерафинированного масла, урбечи, орехи — жирное и питательное.

Больше всего нравится придерживаться такого питания. Завтрак: огромная порция салата и что-то белковое. Кстати, где-то месяц назад я отказалась от круп, хотя очень их любила. Но заметила, что они дают насыщение на достаточно короткий промежуток времени. И после отказа я почувствовала, что это пошло мне на пользу. На десерт могут быть яблоки, груши. Очень люблю кислые домашние яблоки, сорванные у бабушки в саду.

Обед — рыба либо яйца. И, как я уже говорила, ежедневно в моем рационе много орехов. Но есть и у меня одна слабость — это кофе. Выпиваю обычно две-три чашки американо в день. И чувствую, что это дает мне энергию. Иногда в кофе могу добавить растительное молоко без сахара.

«Избегаю быстрой еды и переработанных продуктов»

У Анастасии в питании четко продуманная схема.

— Стараюсь придерживаться принципов сбалансированного рациона, в каждый прием пищи есть белки, жиры, сложные углеводы, овощи или фрукты. При этом меню обычно довольно простое. Чего я точно избегаю, так это быстрой еды и многократно переработанных продуктов. Каждый день ем яйца — чаще всего вареные, фрукты, овощи и еще что-нибудь белковое.

Завтрак: сложный углевод + белок + жиры + овощи.

Второй завтрак: фрукты, орехи, горький шоколад.

Обед: гарнир + мясо (курица, рыба) + овощи.

Ужин: белок + овощи, но иногда и углеводы.

«Основной принцип — питаться натурально»

Юрий считает, что ему повезло и ради фигуры за питанием следить не нужно. Но делать это стоит ради здоровья. Кстати, сам себя Юрий называет дауншифтером — живет он в деревне, в относительной отдаленности от цивилизации.

— Я эктоморф — это значит, что у меня повышенный метаболизм и мне в принципе сложно набрать вес. Могу себе позволить все, что захочу. Поэтому мой основной принцип — питаться натурально. То есть важно, чтобы в продукте было как можно меньше химических добавок или (что редкость) они вообще отсутствовали. В то же время я не заморачиваюсь по этому поводу, так как уже выработалась привычка.

Мой рацион в течение дня — это пять-шесть приемов пищи. Из них один-два приема — это полноценные порции. Обязательно нужен суп и какое-нибудь мясо. Чаще всего это или курица, или говядина. Но и шашлык из свинины заходит хорошо. А самый частый продукт на моем столе — это творог. Можно сказать, что нет и дня, когда мы с дочкой не едим творог с медом.

Завтрак начинается как раз с него. Если его нет, то с кукурузных хлопьев с молоком, бананом или яблоком. И чая. Потом второй завтрак: бутерброды с небольшим количеством масла и колбаса. Учитывая наши требования, мы с дочкой уже стали экспертами по этому продукту.

Обед полноценный: суп с мясом, горячее из мяса или рыбы, на гарнир — гречневая каша или макароны. Предпочтение тушеным или вареным продуктам. Даже если я сам не полнею, то жена может легко набирать вес. После обеда — полдник со сладким.

На ужин, как правило, картофель или рис, овощи с грядки и какое-нибудь мясо, например, грудка на пару. Но у нас может быть и второй ужин, только без жирного. Мы любим включить мультики и что-нибудь перекусить. А еще пьем очень много чая: заготавливаем и собираем его по рецепту бабушки-соседки.

В июне собираем на полях иван-чай. Дальше ферментируем его в морозильной камере, сушим и завариваем. У чая приятный вкус, а еще он помогает снимать стресс и неврозы. Обладает противовоспалительным действием. Правда, от частого применения могут быть побочные эффекты, но нам опять повезло: мы обходимся без них.

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