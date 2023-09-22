Каков поп, таков и приход11
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 22.09.2023, 12:04
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С Лукашенко действительно пора заканчивать.
«Все социологические опросы показывают, что учителя, преподаватели, ученики устали от того, что мы постоянно революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования. Пора заканчивать с этим», – заявил правитель Беларуси на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы.
Все бы ничего, вот только... Вот только говорит это Александр Лукашенко постоянно.
Не далее как в декабре 2022-го на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании он заявлял: «Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре».
Но точка превратилась в запятую, и это произошло уже в надцатый раз за то время, что Лукашенко находится у власти. Ибо совершенствуют, совершенствуют да так и не могут досовершенствовать.
У Лукашенко есть еще целый ряд «прорывных идей». Например, увеличить... нет, не стипендию, а сроки отработки по распределению и распространить эту практику не только на «бюджетников, но и на «платников». Разговор уже идет про 5-7 лет «обязаловки».
При этом диктатор требует: «Наиболее талантливые, перспективные абитуриенты должны быть востребованы у нас, на Родине. Это мое железное правило». Вот только будут ли на таких условиях востребованы белорусские вузы у многих талантливых и перспективных?..
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Совсем недавно говорилось, что поборы в школах недопустимы. Теперь Лукашенко предлагает легализовать их: «Если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные».
Поскольку каков поп, таков и приход, другие чиновники выступали примерно на том же уровне. Легко спрогнозировать, что стагнация в образовании продолжится. Фундаментальной причиной тому является несменяемость власти. И с этим действительно пора заканчивать.
Василь Верас, «Салідарнасць»