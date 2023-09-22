В Беларуси задержаны сотрудники крупных холдингов и заводов

В Беларуси задержаны сотрудники крупных холдингов и заводов8
- 22.09.2023, 12:13
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Их обвиняют в коррупции.
Милиция отчиталась о задержаниях и раскрытии коррупционной схемы при закупках металлопродукции на Белорусской универсальной товарной бирже.
Как заявили в МВД, задержаны снабженцы ряда холдингов и заводов. Возбуждены уголовные дела в отношении семи человек за получение и дачу взяток, а также посредничество в передаче денег. Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 90 тысяч рублей.
Названия предприятий, а также сущность коррупционной схемы не назывались.
Одновременно пресс-служба МВД сообщила о задержании начальника и мастера ремонтно-механического цеха, а также инженера по комплектации оборудования одного из борисовских предприятий. Убытки, которые нанесли они, — около 13 тысяч рублей.