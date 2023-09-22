Последствия мощного удара по авиабазе РФ «Саки» в Крыму показали из космоса 1 22.09.2023, 12:19

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Один из ангаров полностью выгорел.

Появились спутниковые фото последствий удара по российскому военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму. В результате «бавовны», которая произошла в ночь с 20 на 21 сентября, один из ангаров полностью выгорел.

Снимки опубликовала группа мониторинга «Крымского ветра». «Видно, что один из ангаров полностью выгорел, а одно из построек залито пеной – на его крыше характерна белая «шапка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после удара на аэродроме не осталось самолетов. Вероятно, русские оккупанты, их перебазировали.

При этом командование РФ утверждает, что все БПЛА якобы были сбиты, а техника и объекты не пострадали. Однако в Главном управлении разведки заявили, что удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали перепилившие российскую ПВО беспилотники, а затем запустили ракеты «Нептун».

Российские пропагандисты тоже подтверждают серьезные разрушения и потери, в частности они заявляют о по меньшей мере 30 погибших российских военных.

Напомним, ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось не менее 12 боевых самолетов. На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь».

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