Белорусский пенсионер решил задать жару на брокерской бирже 10 22.09.2023, 12:23

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Что в итоге получилось?

Минчанин нашел рекламу в интернете, в которой говорилось о дополнительном заработке. В объявлении предлагали стать брокером, и пенсионер решил попробовать.

Пенсионер перешел по ссылке и заполнил анкету о себе, сообщает милиция Минска. Все для того, чтобы получать дополнительный заработок на зарубежных торговых площадках. Потом ему стал помогать «финансовый специалист», под его руководством минчанин зарегистрировался на платформе.

Дальше под контролем куратора пенсионер вносил на чужой счет крупные суммы денег, которые якобы шли в работу на бирже. За полученным доходом он мог следить в своем личном кабинете.

Но вот когда пенсионер решил вывести деньги, возникла проблема. Оказалось, для этого нужно оплатить различные услуги. К примеру, мошенники просили внести деньги за «паспорт брокера» и использовали другие уловки.

В общей сложности мошенники выманили около 16 тысяч долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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