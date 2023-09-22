В Москве «диверсант» на «Ладе» едва не взорвал бизнес-центр
- 22.09.2023, 12:27
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Мужчина забаррикадировался.
В Москве неизвестный «диверсант» едва не подорвал местный бизнес-центр, приехав на парковку на белой «Ладе».
Курьез произошел на территории БЦ «Неверовского 9».
Как уточняет Baza, мужчина забаррикадировался в своей «Ладе Ларгус» на парковке ТЦ и пообещал «всех взорвать» после конфликта с охранником.
Последний по неизвестной причине не позволил ему пройти в здание.
«Когда охранник его не пустил, он закрылся в машине и пообещал все взорвать. Никаких требований он не выдвигает, уезжать с парковки он также отказывается», - говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали полицию. По данным Baza, «диверсанта» задержали.