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В Москве «диверсант» на «Ладе» едва не взорвал бизнес-центр

  • 22.09.2023, 12:27
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В Москве «диверсант» на «Ладе» едва не взорвал бизнес-центр

Мужчина забаррикадировался.

В Москве неизвестный «диверсант» едва не подорвал местный бизнес-центр, приехав на парковку на белой «Ладе».

Курьез произошел на территории БЦ «Неверовского 9».

Как уточняет Baza, мужчина забаррикадировался в своей «Ладе Ларгус» на парковке ТЦ и пообещал «всех взорвать» после конфликта с охранником.

Последний по неизвестной причине не позволил ему пройти в здание.

«Когда охранник его не пустил, он закрылся в машине и пообещал все взорвать. Никаких требований он не выдвигает, уезжать с парковки он также отказывается», - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. По данным Baza, «диверсанта» задержали.

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