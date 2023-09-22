Названа ориентировочная дата включения отопления в Беларуси

Названа ориентировочная дата включения отопления в Беларуси2
- 22.09.2023, 12:40
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Конкретные решения по включению отопления принимают местные исполкомы.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали БелТА, что ориентировочная дата включения отопления в Беларуси – это 1 октября. Однако для включения отопления в жилых домах и нежилом фонде надо соблюсти несколько условий. О них напомнил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Алексей Филанович:
- В Беларуси нормативно закреплено: отопление в жилых домах горожан включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов по Цельсию.
Конкретные решения по включению отопления принимают местные исполкомы. Но этот процесс не одномоментен. Так, по словам Филановича, из-за погодных аномалий в последние годы складываются ситуации, когда дольше теплая погода пребывает в северных районах Беларуси, а не в южных. Потому местные власти ориентируются на текущую погоду.
Второй момент – всех потребителей тепла не подключают одномоментно, чтобы загрузка энергоисточников шла плавно.