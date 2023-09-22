Таксист не по адресу Телеграм-канал «Мой друг доллар»

22.09.2023, 12:46

2,784

Главный вопрос адептам Путина.

Путиномика потерпела крах задолго до 24 февраля. Это можно показать на простом примере.

В некогда отсталом Вьетнаме есть производитель электромобилей – компания VinFast. Помимо выхода на американский рынок и торговли ее акциями в Америке, созданная всего лишь 6 лет назад компания, получила теперь разрешение на поставки своих автомобилей в ЕС. Первые 3 тысячи машин поступят в 4-м квартале этого года во Францию, Германию и Нидерланды.

Вопрос адептам Путина. Он находится у власти почти четверть века. Делал, что хотел. Страна получала огромные доходы вследствие мирового экономического роста.

Путиномика породила компанию, которая смогла бы продавать свои электромобили для массового потребителя в Европе? В Соединенных Штатах? До того, как наступило 24 февраля и были введены санкции?

Ответ очевиден. Даже Вьетнам это смог сделать. Здесь же только щеки умеют надувать. «Великая промышленная держава». Кремлевский «таксист» привез Россию к технологической отсталости.

Телеграм-канал «Мой друг доллар»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».