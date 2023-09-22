Таксист не по адресу
- Телеграм-канал «Мой друг доллар»
- 22.09.2023, 12:46
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Главный вопрос адептам Путина.
Путиномика потерпела крах задолго до 24 февраля. Это можно показать на простом примере.
В некогда отсталом Вьетнаме есть производитель электромобилей – компания VinFast. Помимо выхода на американский рынок и торговли ее акциями в Америке, созданная всего лишь 6 лет назад компания, получила теперь разрешение на поставки своих автомобилей в ЕС. Первые 3 тысячи машин поступят в 4-м квартале этого года во Францию, Германию и Нидерланды.
Вопрос адептам Путина. Он находится у власти почти четверть века. Делал, что хотел. Страна получала огромные доходы вследствие мирового экономического роста.
Путиномика породила компанию, которая смогла бы продавать свои электромобили для массового потребителя в Европе? В Соединенных Штатах? До того, как наступило 24 февраля и были введены санкции?
Ответ очевиден. Даже Вьетнам это смог сделать. Здесь же только щеки умеют надувать. «Великая промышленная держава». Кремлевский «таксист» привез Россию к технологической отсталости.
Телеграм-канал «Мой друг доллар»