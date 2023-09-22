Буданов заявил о сожжении Москвы 2 22.09.2023, 13:06

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Кирилл Буданов

Глава ГУР ответил российским пропагандистам.

Во время оккупации чужих территорий российские террористы пользуются кремлевскими методичками. Обычно все начинается с попытки исказить чужую историю.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, которая цитирует начальника ГУР Кирилла Буданова в интервью Дмитрию Комарову.

По словам Буданова, во время оккупации главным инструментом для террористов является подмена реальности, которая начинается с изменения истории.

«Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов», - пояснил начальник ГУР.

В то же время он акцентировал на важности вернуть свою историю во время войны.

«Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она - славная», - подчеркнул Буданов.

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