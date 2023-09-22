Буданов заявил о сожжении Москвы

Буданов заявил о сожжении Москвы2
- 22.09.2023, 13:06
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Глава ГУР ответил российским пропагандистам.
Во время оккупации чужих территорий российские террористы пользуются кремлевскими методичками. Обычно все начинается с попытки исказить чужую историю.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, которая цитирует начальника ГУР Кирилла Буданова в интервью Дмитрию Комарову.
По словам Буданова, во время оккупации главным инструментом для террористов является подмена реальности, которая начинается с изменения истории.
«Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов», - пояснил начальник ГУР.
В то же время он акцентировал на важности вернуть свою историю во время войны.
«Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она - славная», - подчеркнул Буданов.