Об освобождении каких двух украинских городов мог говорить Зеленский? 22.09.2023, 13:09

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Фото: Getty Images

Погода может сыграть на руку ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины деоккупируют Бахмут и два других ключевых города. По его словам, у украинского командования уже есть соответствующий подробный план.

Насколько реально освобождение Бахмута в ближайшее время после деоккупации Клещеевки и Андреевки? О каких двух других городах говорил Зеленский? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Деоккупация Бахмута должна произойти с применением кардинально другой тактики, чем это делали россияне. Если бы украинская сторона подумала штурмовать Бахмут, это было бы зеркальное повторение истории того, что делала Россия на протяжении около 8 месяцев, когда каждый метр продвижения стоил двух человеческих жизней наступающих. Понятно, что Украине такой план не подходит.

То, что мы видим сейчас, кроме других задач, которые решались в районе города, сейчас наметился тактический обхват Бахмута с двух сторон. Для гарнизона, который там находится, есть угроза попадания в кольцо или полукольцо, то есть создание условий, при которых россияне вынуждены будут пойти на, как они говорят, «жест доброй воли» или «принять непростое решение». Это мое видение того, как может и должна происходить деоккупация Бахмута.

— О каких двух других городах мог говорить Зеленский?

— Тяжело сказать. Можно предположить, что имеется в виду Токмак, который находится сейчас на линии продвижения ВСУ в западной части Запорожской области. Если говорить о моем видении, как это должно происходить, то Токмак больше подходит для применения такой тактики. В отличие от Бахмута, который, собственно говоря, уже не город, а руины, уличные бои или штурм Токмака — это угроза превратить его в такие же руины. Плюс жители, которые могут оказаться там блокированы. Это тоже риск больших жертв среди местного населения.

— Сколько времени есть еще у ВСУ, для активных действий по деоккупации?

— Я предпочитаю говорить не о временных рамках, а о тех условиях, которые должны быть достигнуты. Погодный фактор играет огромную роль во время боевых действий, но он практически одинаково влияет на обе стороны, потому что россияне — это те же люди, я имею в виду биологически, подобная техника, те же проблемы с надежностью работы вооружений, с техническим обслуживанием, возможностью продвижения по дорогам, где нет твердого покрытия.

Как мы видели на примере прошлого года, деоккупация правого берега Херсонской области произошла уже в ноябре. То есть к тому времени погодные условия, в общем-то, уже были где-то около того, чем сейчас пугают те аналитики, которые говорят, что контрнаступление должно прекратиться в ближайшие недели.

Следующий момент — если внимательно посмотреть на тактические приемы, которые применяет украинская сторона, это нанесение ударов по тылам противника, командным пунктам, складам оружия, путям, по которым осуществляется логистика. На это не должны сильно влиять погодные условия. Все точно также вписывается в наступательную тактику, которую применяет Украина, поэтому погодные условия — это достаточно условный ограничитель.

Более того, некоторые элементы осенней погоды могут сыграть даже на руку Украине. К примеру, у России сохраняется значительное преимущество в применении авиации. По таким многолетним наблюдениям, в ноябре месяце летная погода бывает не больше, чем одной недели на протяжении месяца. Поэтому можно предположить, что будет меньше наноситься ударов с применением тактической и армейской авиации. Не обязательно, что плохие погодные условия — это только ограничения для наступательных действий.

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