Известный белорусский актер нуждается в вашей помощи 22.09.2023, 13:12

Игорь Шугалеев

Благодаря его спектаклям мир узнает о событиях в Беларуси.

Белорусский актер Игорь Шугалеев перенес операцию на коленном суставе, но необходима еще одна. Друзья и коллеги Игоря организовали сбор средств на нее и последующую реабилитацию.

Игорь Шугалеев — белорусский актер, танцор и перформер, с 2021 года находится в эмиграции и сейчас живет в Варшаве.

Его работы были представлены на важнейших европейских фестивалях театра и современного искусства. Благодаря его спектаклям мир узнает о событиях в Беларуси. Например, проект «Тело, которому вы звоните, сейчас недоступно» был презентован 38 раз в 10 странах Европы.

«Средства, собранные от выступлений, были направлены на помощь лишенным свободы в Беларуси. На этот раз наша помощь нужна Игорю, чтобы вернуться на сцену и продолжить борьбу за свободу и справедливость.

Самый трудный этап лечения уже за плечами. Благодаря поддержке Белорусского Свободного театра, Института театра в Варшаве и наших надежных друзей, летом этого года была успешно проведена первая операция. Однако в декабре 2023 года его ждет еще одна операция, а затем длительная реабилитация, которая продлится до июля 2024 года. В настоящее время он может передвигаться на костылях и каждый день борется, чтобы вернуться к нормальной жизни и профессиональной деятельности», — пишут друзья Игоря.

Чтобы продолжить лечение, нужно собрать 38 тысяч злотых (около 10 тысяч долларов).

Помочь Игорю можно по ссылке.

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