«Таким Кремль точно бы не захотел делиться»: какую технику затрофеило ГУР на «вышках Бойко» 22.09.2023, 13:29

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Украинский разведчик раскрыл эксклюзивные подробности.

Спецподразделение ГУР МО вернуло под контроль «вышки Бойко» в Черном море. Кроме контроля над важным объектом Украина также получила «в подарок» новую радиолокационную систему россиян.

Об этом в эксклюзивном интервью «24 Канала» рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения «Артан», известный по позывному «Фаворит». Он также объяснил, с какой целью враг использовал «вышки Бойко».

В ходе спецоперации спецназовцы ГУР не только установили контроль над стратегически важным объектом, но и получили несколько единиц важной техники. Среди всего – современная радиолокационная система «Нева».

Мельник объяснил, что россияне использовали «вышки Бойко» как базы, где установили РЛС и РЭБы, благодаря чему оккупанты имели и прикрытие, и осведомленность о ситуации в этой части моря. Поэтому на «вышках» также нашли редкие модернизированные ракеты для вертолетов, а также много складов с боекомплектами.

Комментируя современный трофей «Нева», Мельник подчеркнул, что такими технологиями Кремль не хотел бы делиться. Дело в том, что специалисты теперь могут создавать средства, которые сделают РЛС неэффективными.

«Нева»! Современная радиолокационная система. Она сейчас на исследовании наших специалистов и партнеров. Зная, как она работает, можно будет создавать средства, благодаря которым РЛС будет неэффективна, не будет видеть целей. Такими технологиями Кремль точно не хотел бы делиться ни с кем», – рассказал Мельник о «подарках» от россиян.

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