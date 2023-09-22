Бензоколонка закрыта: всё ушло на фронт2
- Телеграм-канал «Город Глуповъ»
- 22.09.2023, 13:34
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Россия повторяет путь позднего СССР.
Все, кому пришлось пожить в позднем СССР, должны помнить километровые очереди у бензоколонок.
Чем все это закончилось, тоже все помнят.
Россия повторяет путь Союза, и вряд ли конечный результат будет сильно отличаться.
Дефицит топлива = дефицит всего.
Вчера правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
Сегодня замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что ограничение на экспорт топлива из РФ введено бессрочно.
Бессрочно - это не временно. Это навсегда.
Бензоколонка закрыта. Всё ушло на фронт.
Телеграм-канал «Город Глуповъ»