Бензоколонка закрыта: всё ушло на фронт 2 Телеграм-канал «Город Глуповъ»

22.09.2023, 13:34

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Россия повторяет путь позднего СССР.

Все, кому пришлось пожить в позднем СССР, должны помнить километровые очереди у бензоколонок.

Чем все это закончилось, тоже все помнят.

Россия повторяет путь Союза, и вряд ли конечный результат будет сильно отличаться.

Дефицит топлива = дефицит всего.

Вчера правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

Сегодня замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что ограничение на экспорт топлива из РФ введено бессрочно.

Бессрочно - это не временно. Это навсегда.

Бензоколонка закрыта. Всё ушло на фронт.

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