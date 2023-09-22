В Гомеле калифорнийская змея заползла в квартиру по вентиляции 22.09.2023, 13:41

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Рептилия попала на девятый этаж.

В Гомеле королевская калифорнийская змея заползла в квартиру на 9 этаже по общим коммуникациям, рассказывает «Белка».

Дело было на улице Тельмана. Ночью хозяин квартиры зашел на кухню выпить воды около 23.00, но, нажав на клавишу выключателя, буквально отпрянул: на столешнице улеглась змея.

Пока к гомельчанам ехали спасатели, королевская калифорнийская змея (а это оказалась именно она) змея уже переползла за шкафчик. Оттуда ее и извлекли сотрудники МЧС, поместили в трехлитровую банку и забрали с собой.

Официальный представитель областного управления МЧС Егор Пасканный, сказал «Белке»:

- Рептилия оказалась сбежавшим домашним питомцем, пробравшимся в чужую квартиру по общим коммуникациям. На следующий день ее передали хозяевам.

К слову, королевская калифорнийская змея не ядовита, потому опасности для человека не представляет. Мало того, у нее нарядная чешую и неприхотливые «манеры». Однако в содержании такого существа немало нюансов. Егор Пасканный сказал:

- В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это, согласитесь, большой стресс, не только для животного, но и соседей.

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