закрыть
22 сентября 2023, пятница, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле калифорнийская змея заползла в квартиру по вентиляции

  • 22.09.2023, 13:41
  • 1,224
В Гомеле калифорнийская змея заползла в квартиру по вентиляции

Рептилия попала на девятый этаж.

В Гомеле королевская калифорнийская змея заползла в квартиру на 9 этаже по общим коммуникациям, рассказывает «Белка».

Дело было на улице Тельмана. Ночью хозяин квартиры зашел на кухню выпить воды около 23.00, но, нажав на клавишу выключателя, буквально отпрянул: на столешнице улеглась змея.

Пока к гомельчанам ехали спасатели, королевская калифорнийская змея (а это оказалась именно она) змея уже переползла за шкафчик. Оттуда ее и извлекли сотрудники МЧС, поместили в трехлитровую банку и забрали с собой.

Официальный представитель областного управления МЧС Егор Пасканный, сказал «Белке»:

- Рептилия оказалась сбежавшим домашним питомцем, пробравшимся в чужую квартиру по общим коммуникациям. На следующий день ее передали хозяевам.

К слову, королевская калифорнийская змея не ядовита, потому опасности для человека не представляет. Мало того, у нее нарядная чешую и неприхотливые «манеры». Однако в содержании такого существа немало нюансов. Егор Пасканный сказал:

- В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это, согласитесь, большой стресс, не только для животного, но и соседей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид