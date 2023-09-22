Золото, мрамор, антиквариат: в центре Минска продают квартиру-дворец 4 22.09.2023, 14:07

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Цена впечатляет.

В центре Минска почти за 1,8 млн рублей продают четырехкомнатную квартиру с дворцовым интерьером, антиквариатом и оригиналами картин известных художников. «Зеркало» посмотрело, как выглядит это жилье.

Четырехкомнатная квартира продается в историческом центре Минска, на улице Карла Маркса. Жилье находится на последнем этаже пятиэтажной сталинки, оно занимает площадь 136 м², из которых более 88 «квадратов» — под жилыми комнатами. Потолки в квартире — более трех метров. Есть два санузла, балкон.

В квартире была сделана реконструкция всех коммуникаций и конструкций: произведено армирование швеллерами перекрытий пола, заменены межкомнатные перегородки, уложена новая кровля с ее утеплением.

Продавец сообщил, что отделку делали по проекту итальянского дизайнера и использовали материалы премиального класса. Пол из искусственно состаренного дубового паркета производства Франции, на стенах — шелковые обои, а также искусственно состаренные стеновые панели ручной работы с резьбой и позолотой, Межкомнатные двери — из ольхи, окна — двойные дубовые с бронзовыми кремонами (засовами) ручной работы. Декоративную лепнину для потолка делали под заказ и привезли из Петродворца.

В гостиной установлен антикварный каминный портал из красного мрамора с оригинальной чугунной встроенной капсулой (Франция, начало ХIХ века). Стоит мульти-сплит система кондиционирования, полы с подогревом, есть система очистки питьевой воды, встроенная потолочная акустическая система с подключением к iPod, цветная видео-домофонная система наблюдения на четыре камеры (две входные на подъезде и две на этаже), а также охранная сигнализация.

Жилье продается с дорогой итальянской мебелью и бытовой техникой Miele. На стенах — оригиналы картин известных художников.

Отмечается, что во дворе всегда найдется свободное парковочное место, так въезд закрыт шлагбаумом.

Жилье стоит 1 776 155 рублей или 545 000 долларов, за «квадрат» — 13 059 рублей или 4007 долларов.

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