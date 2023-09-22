«Ситуация горячая»: аналитик объяснила, что происходит вокруг Кадырова 22.09.2023, 14:23

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Смерть долго скрыть не получится.

Политический аналитик Ольга Курносова заявила, что глава Чечни Рамзан Кадыров все еще жив, но его вероятная смерть спровоцирует бунты на Северном Кавказе.

«В случае с Кадыровым информация о смерти сразу разойдется в Чечне. И другой человек, условный преемник Кадырова, не настолько однозначно будет принят всеми для того, чтобы удержать ситуацию в республике. Более того, кроме Чечни есть еще соседний Дагестан, где ситуация сама по себе достаточно горячая – там много проблем со светом и водой, и других проблем, проходят протестные акции. И во многом ситуация там удерживается с помощью чеченских силовиков», - сказала Курносова для УНИАН.

Политолог добавила, что после смерти Кадырова криминальный передел распространится на весь Северный Кавказ.

«Понятное дело, что Кадыров задавил все тейпы кроме своих, но это не означает, что их влияние полностью обнулилось, всё равно люди остались, в том числе за границей. Поэтому, как только с Кадыровым что-то случится, ситуация может пойти вразнос. И его сын не сможет ситуацию удержать, в отличие от самого Рамзана, как это произошло после того, как взорвали Ахмата Кадырова», - отметила Курносова.

Аналитик склонна считать, что если с Кадыровым что-то случится, то может «полыхнуть» весь Северный Кавказ и в этом смысле долго скрывать смерть не получится.

Последние несколько дней в сети и СМИ активно обсуждают состояние главы Чечни Рамзана Кадырова. Информация о его возможной смерти появилась еще несколько дней назад, однако официального подтверждения нет.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии УНИАН рассказал, что Кадыров все еще жив. Правда, находится в тяжелом состоянии.

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