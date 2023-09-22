В Гродно в школах запретили писать сочинения на тему «Как я провел лето» 6 22.09.2023, 14:32

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И сняли директоров.

В Гродно сняли с должностей нескольких директоров школ за то, что много их выпускников поступило учиться за границу, пишет «Радыё Свабода». По словам родителей, нежелательно ехать учиться в том числе и в Россию. А учителям запрещают давать тему для сочинения «Как я провел лето».

Об увольнении с должностей нескольких директоров гродненских школ рассказала местная учительница. «Значит, школа не проводит достаточно работы, если дети уезжают за границу», — пересказала она слова начальства.

Среди таких директоров, по данным издания, уже экс-руководитель гиназии № 1 Борис Себровский. Он руководил гимназией 14 лет, еще восемь был завучем. Теперь преподает физику и астрономию. «Учителя за него все переживали», — сообщил источник «РС».

На сайте гимназии Себровский все еще указан, как директор.

«У них олимпиадники, стобалльники на ЦТ. Все конкурсы они выигрывают, сплошная интеллектуальная элита. Их хвалили как лучшую школу, все было отлично», — рассказала учительница.

Место Себровского заняла начальник отдела образования Октябрьского района Гродно Елена Адамович. Фактически ее тоже понизили. Известно, что в ее районе лишили должностей четырех директоров школ за то, что дети выбрали себе «неверное» место для продолжения обучения.

Научите любить Родину

Еще одна учительница из Гродно рассказала «РС», что в их школе на педагогическом совещании озвучили, что очень плохо ведется работа по профориентации. Выявили несколько выпускников, которые якобы никуда не поступили, среди них были и отличники.

«Эти дети не обозначили ни факультета, ни учебного заведения. Очевидно, что они поступили в Польшу. Руководство сказало классным руководителям: „Если они совсем никуда не поступили, то вы будете ходить еженедельно и контролировать, чем занимается ребенок, насколько он занят. Научите любить Родину!“ Хотя эти дети уже не учатся в школе», — пересказала она.

Учителей, у которых собственные дети учатся за границей, также предупредили, чтобы не рассказывали об этом.

«Сидите и молчите о своих детях, и не рассказывайте, как там хорошо», — добавила учительница.

Руководство школы выразило надежду, что никто из учителей не даст детям в этом году писать сочинение на тему «Как я провел лето».

«Чтобы те, кто провел лето за пределами Беларуси, не написали, что так хорошо проводили время. Если кто-то из учителей отдыхал за границей, пусть тоже не рассказывают, как там хорошо. „Иначе кто будет работать у нас? Останутся одни пенсионеры!“» — передала она слова руководства школы.

Педагог не помнит, чтобы раньше настолько акцентировали внимание на поступлении выпускников именно в белорусские учреждения.

«Сейчас желательно, чтобы все дети здесь остались, ведь это наша финансовая составляющая», — объясняет она причину, почему запрещают отпускать молодежь за границу.

По словам учительницы, в их школе замдиректора по учебной работе «попросили» покинуть должность за то, что она в 2020 году поставила подпись за Виктора Бабарико.

«Я поняла, что эти увольнения массовые, если проверяли эти списки и нашли. Знаю, что и в других школах такое есть. Человек, не согласный «с политикой партии не может занимать руководящие должности», — комментирует гродненка.

«Вася поехал в Кузницу закупиться колбасами»

Учитель еще одной школы также знает, что уволили директоров за «неудачную профориентацию». Это обсуждают в школах. Она замечает, что подобная работа ведется уже много лет, чтобы дети поступали в белорусские учебные заведения.

«Забирают на анкетирование, отправляют по колледжам, университетам, чтобы сориентировать, какие у нас есть профессии в Беларуси. Идите поступать к нам!» — отметила она.

Вопрос поступления за границу всегда был на контроле, убеждена учительница. Просто сейчас он стал жестче, последствием может стать потеря высокой должности.

Она замечает, что поступать учиться в Россию тоже не рекомендовано, так как это тоже зарубежье: «Ты должен остаться в Беларуси. Мы дружим с Россией, но образование у нас разное. Нельзя работать по российским учебникам. Летом ездила проверка из Министерства образования и смотрела, чтобы в школах не было учебников, пособий без грифа Минобразования. Все учителя выбросили свои пособия».

Сейчас на всей учебной литературе, которой пользуется учитель, должно быть написано «Рекомендовано Министерством образования Республики Беларусь». Такие правила касаются всех, независимо от предмета.

«Они боятся, чтобы в пособиях чего-то идеологически неправильного не было. Они же не могут все пособия проверить. Знают, что под грифом Минобразования не будет крамолы. Это касается не только уроков по истории. И в учебнике по математике может быть неправильная задача: «Вася поехал в Кузницу закупиться колбасами…» — пошутила педагог.

По наблюдениям учительницы, репрессии в школах в связи с Польшей и другим зарубежьем усилились примерно год назад, после того, как в Беларуси осудили представителя польского меньшинства Анджея Почобута, а Польша в ответ закрыла пограничный переход в Бобровниках.

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