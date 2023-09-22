В Бахчисарае взорвана воинская часть РФ 22.09.2023, 14:53

1,970

На месте «прилета» поднялся огромный гриб дыма.

В Бахчисарае, что во временно оккупированном Крыму, после обеда пятницы, 22 сентября, раздались взрывы. На этот раз «бавовна» наведалась в воинскую часть российских оккупантов, сообщает obozrevatel.com.

Россияне уже начали биться в истерике и требовать «возмездия». Такие комментарии они оставляют в соцсетях.

Так, на месте «прилета» в Бахчисарае поднимается гриб дыма. По предварительным данным, удар по вражеской воинской части был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Данных о погибших и пострадавших оккупантов пока нет. Оккупационные власти, которые постоянно уверяют, что на временно захваченном полуострове «все спокойно», комментариев сразу не предоставили. Но позже гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов все же заявил о якобы работе ПВО.

Но обычные граждане РФ не заметили работы хваленного российского ПВО, поэтому интересуются, где оно.

Кроме того, россияне принялись требовать возмездия – традиционно, призывая бить по украинским городам.

Между тем, российские Z-пропагандисты уже заявляют, что ракеты якобы сбили ПВО, а дым вздымается, потому что в пригороде якобы горит трава.

Отметим, в оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».