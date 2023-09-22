В Литве проживает более 60 тысяч белорусов 1 22.09.2023, 14:54

Всего в стране 203 тысячи иностранцев.

Впервые в истории страны число иностранцев, проживающих в Литве, превысило 200 тысяч, сообщает Delfi со ссылкой на Департамент миграции. По данным на 1 сентября, в Литве проживало 203 157 человек из разных зарубежных стран.

В начале года в стране находилось почти 190 тысяч иностранцев.

Самой крупной диаспорой в Литве остаются украинцы — 85 579 человек. Большинство из них прибыли в Литву после начала войны.

Больше всего за год в Литве выросла белорусская диаспора.

По данным на начало года, в стране проживало чуть более 48 тысяч белорусов, а по данным на 1 сентября их было более 60 тысяч, то есть прибавилось 12 тысяч человек.

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