Асоциальный российский турист опозорился в Таиланде 3 22.09.2023, 15:27

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«Мистеру Олегу» пришлось жить в аэропорту 14 дней.

Российский турист, которого в аэропорту Пхукета, Таиланд, называют «мистер Олег», 14 дней развлекал сотрудников своим асоциальным поведением. Россиянина две недели назад заметили пьяным в зале ожидания, после чего накормили, одели, выходили и даже пролечили ему глаза. Все это время безразличное российское посольство не помогало своему гражданину, поэтому две недели мама 38-летнего россиянина собирала ему деньги на обратный билет.

На свой рейс Олег опоздал, потому что напился перед ним в стельку и проспал посадку. Следует сразу добавить, что это не удивило работников аэропорта, потому что в прошлом году они уже встречали Олега при аналогичных обстоятельствах, пишет на Facebook-странице аэропорта.

В посте российского туриста откровенно высмеяли, опубликовав его фото без одежды и спящего на местах для ожидания. Кстати, вещей у россиянина не было, а на свою одежду, как пишут работники, он помочился.

Сначала Олега подкармливали неравнодушные прохожие и работники пхукетского аэропорта, а позже опальному туристу даже начали давать деньги. Сообщается, что он отдавал их работникам и не входил в магазины, потому что был уверен, что снова сорвется и поужинает бутылкой водки или другим крепким алкоголем.

На этом хлопоты работников аэропорта не закончились. После первых дней проживания в зале ожидания, Олег пожаловался на боль в глазах. Его отвезли в больницу, где медики выписали россиянину капли.

Добрые жители страны приобрели их туристу, после чего Олег по 4-5 раз в день просил закапать ему глаза. В течение 14 дней позора и скитания по аэропорту, родные туриста таки собрали деньги и приобрели ему билет домой.

На прощание с горе-путешественником пришли его новоиспеченные друзья, которых он поблагодарил с помощью онлайн-переводчика. Сейчас Олег уже находится в России.

Работники отмечают, что были знакомы с туристом с 2022 года, потому что тогда он также пропустил свой рейс и застрял в аэропорту, хотя провел там гораздо меньше времени.

Отдельно следует обратить внимание на то, как ситуацию описывают пропагандисты. Один из туристических сайтов ни словом не обмолвился о причинах опоздания россиянина и его проблемах с алкоголем.

Пока весь мир, включая иностранные СМИ и непосредственно работников аэропорта, откровенно насмехаются над неадекватным поведением туриста, в родной стране его конфуз описывают как увлекательную историю спасения неудачливого гражданина РФ добрыми иностранцами, которые любят россиян и готовы им помогать.

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