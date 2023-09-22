Назван напиток, который лучше всего утоляет жажду 2 22.09.2023, 15:03

Точку в спорах поставили ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания).

Ученые провели исследования и установили, какой напиток лучше всего утоляет жажду. Как оказалось, вода не лучшее средство в данном случае.

Так, исследователи из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) изучили влияние разных напитков на организм человека и выяснили, как каждый из них утоляет жажду. В качестве эталона они выбрали воду и сравнили с ней несколько наиболее доступных и распространенных продуктов. Ученые использовали в том числе и алкогольную продукцию с высоким и низким содержанием спирта.

Лучшим в борьбе с жаждой оказалось молоко, его эффект превзошел и воду. Это произошло из-за наличия в его составе сахарной лактозы, жира и белка. Благодаря их воздействию организм медленнее теряет жидкость, и желание пить не появляется дольше всего.

Кофе в этом списке также показал положительный результат. Пьющие его умеренно (2-4 чашки в день) реже нуждаются в жидкости, особенно, если добавляют туда молоко, но кофеин может вызвать мочегонный эффект у тех, кто не привык к бодрящему напитку.

Многие считают, что пиво хорошо справляется с этой задачей, но они ошибаются. Оно способствует выведению жидкости из организма и сушит его, что отражается в виде отеков. Более крепкие алкогольные напитки еще больше вредят, и ими утолить жажду не удастся.

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