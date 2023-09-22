Пауки 3 Михаил Долиев

22.09.2023, 15:07

3,492

А еще чуть подальше находится нестабильный Ирак.

Капитуляция вооруженных сил Нагорного Карабаха продемонстрировала нам усиление не столько азербайджанского режима Ильхама Алиева, сколько турецкого режима Реджепа Эрдогана.

Ясно, что Эрдоган давно ведет собственную игру уже далеко за пределами Малой Азии. У турецкого президента прошли не беспроблемные выборы, на которых оппозиция регулярно выступала с заявлениями о нарушениях. На фальсификации оппозиция обращала внимание и в прежние годы. Вот только, как показывает практика, это мало кому в мире интересно! Но это до поры до времени... Мы знаем еще одного президента, который неоднократно был пойман за руку на массовых фальсификациях и который до последних «выборов» 2018 года получал международное признание и поздравления мировых лидеров с «честной победой».

Однозначно, Турция поддерживает религиозно, этнически и лингвистически близкий к ней азербайджанский этнос. Остановятся ли на достигнутом Эрдоган и Алиев? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, нас ждет исход армян из Нагорного Карабаха. Вместе с этим, возможно, начнут исчезать и тысячелетние христианские храмы, памятники культуры. Мы уже упоминали об уничтожении древнего армянского кладбища на территории Азербайджана в Джульфе.

Что будет дальше? Конечно, устремления и сотрудничество Эрдогана и Алиева не могут быть не замечены в Иране. В этой стране находятся остальные составные части «Великого Азербайджана». И кто знает, когда-нибудь наступит день, когда под напором протеста и санкций режим персидских аятолл падет или сильно ослабнет. Возможно, тогда возникнут речи о «разделенности азербайджанского народа», что шииты попирают устои суннитов и так далее, по хорошо известному плану... с известным концом.

Может возникнуть ситуация, когда российской армии придется уйти из Сирии. Кто займет здесь место? Конечно, турецкая армия уже находится на территории Сирии, то ли для «контртеррористических операций» против курдов, то ли для защиты туркоман. Турки находятся здесь на изготовке.

А еще чуть подальше находится нестабильный Ирак. Также стоит напомнить, что турецкая армия с 2020 года находится на территории Ливии. Ирак и Ливия — это бывшие провинции некогда великой Оттоманской Порты.

Так что Эрдоган стал выразителем имперских настроений в Турции, сразу после скандалов с фальсификациями на выборах. И здесь дороги Путина и Эрдогана сходятся.

4 сентября 2023 года Эрдоган приезжал к Путину. Многие «эксперты» тогда вторили официальной версии, мол, «договариваться о зерновой сделке». Но для чего президенту Турции печься об интересах Украины?

На зерновом вопросе Украина теряет своих лучших союзников. А тем временем кто-то, может быть, держит в уме, что Крым — это Турция. Ну еще недавно, всего двести лет тому назад...

Похоже, в Сочи пауки договорились. Путин сдает Армению, Эрдоган не мешает Путину в Украине и Сирии. Но как водится, договоры между двумя диктаторами недолговечны. Диктаторы по проверенному методу решают проблему с рейтингом и легитимностью нахождения у власти, разговорами об империи и действиями по ее воссозданию.

Да, мы слышим: Турция продает беспилотники и некоторые виды вооружений Украине. Но та же Турция беспрепятственно пропускает российские суда через Дарданеллы, помогает обходить санкции.

Эрдоган — это Путин, только завтра. Эрдоган — это проблема Запада, НАТО и ЕС на завтра. Нахождение Турции в НАТО все более превращается в троллинг и торг всего блока, из которого исключить ее невозможно.

Михаил Долиев, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».