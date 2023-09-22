В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка и гель 4 22.09.2023, 15:22

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В чем причина?

Госстандарт запретил продавать в Беларуси три средства для стирки — два порошка и один гель. Они не соответствуют нормативам, сообщили в ведомстве.

Запрещены к продаже порошки Ariel Automat «Горный родник» и Persil Sensitive, а также гель «Ласка Восстановление».

Причина для запрета — пена. Ее у данных средств образовывается больше, чем нужно. А гель еще и плохо моет, установили эксперты.

«Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — сообщили в Госстандарте.

А у геля Ласка недочеты с моющей способностью — при норме не менее 60% показатель составил 50,3±4,5%.

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