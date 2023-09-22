Буданов: Россияне начали «разбираться» с белорусской ПВО 22.09.2023, 15:30

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В Кремле уверены, что дроны, ударившие по Пскову, прилетели через Беларусь.

Россияне до сих пор верят, что удар по псковскому военному аэродрому 30 августа, в результате которого были уничтожены и повреждены четыре транспортных Ил-76, нанесли дроны, которые стартовали в Украине и незаметно пролетели над всей Беларусью.

Об этом NV рассказал Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины.

«В это они [россияне] верят. И сейчас производят проверку, — разбираются с белорусскими ПВО и радиотехническими войсками», — пояснил он.

Шеф военной разведки уточнил, что атаки по российским военным аэродромам — в Пскове, в Сольцах (Новгородская область) и в Шайковке (Калужская область) — наносились дронами, которые диверсанты ГУР запускали с территории РФ.

«Но по Сольцам и Шайковке россияне уже точно знают, что работали изнутри», — добавил Буданов.

Подобного рода операции, пояснил начальник ГУР, невероятно сложны. Ведь перед последним этапом — непосредственно атакой — ударный БПЛА необходимо каким-либо способом переправить через границу. А затем операторы должны подойти к вражескому аэродрому на расстояние досягаемости дрона и запустить его. И уже после всего этого диверсантам нужно выполнить еще одну задачу — безопасно покинуть зону старта.

К отражению подобных диверсий россияне, по словам Буданова, оказались неготовыми: из-за того, что едва ли не все подручные силы они отправляют на фронт, охрана аэродромов оказалось ослабленной.

В ночь на 30 августа в Пскове, на расстоянии 700 км от украинской границы, беспилотники атаковали местный военный аэродром. Были повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ).

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