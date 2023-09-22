Человек-провал

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Везде, куда он приходит – руины.

Карабахские события – не единичный провал Путина, Лаврова, всей подстроенной под великого геополитика деградировавшей военно-дипломатической машины.

Это не случайность – система закадычных друзей и во всем согласных нижестоящих рептилоидов не способна добиваться успеха в конкурентном мире. Правда, раздавать награды за провалы и подхалимаж, а также для подкупа, научилась отлично.

Подводя предварительные итоги закатных путинских лет, можно сказать то, что сегодня очевидно любому объективному, спокойному наблюдателю - армянский разгром путинщины – один из многих. Нет буквально ни одной области, сферы, страны, где Путин к исходу своих лет в Кремле, добился бы положительных результатов.

Космос. Военное строительство. Экономические результаты внутри страны для большинства население. Развитие технологий. Инвестиции. Внешняя политика. США. Европа. Страны Передней Азии. Южный Кавказ. Китай. Индия. Африка, наконец.

Картина всегда одна и та же – надувание щек, обещания, грохот пропаганды, затратные и пустопорожние форумы, дорогостоящие поездки Лаврова. Объятия. Похлопывания по плечу. Обещания.

И … Как итог – везде дыра. Как следствие – преследования тех, кто говорит правду, внутри страны и озлобление на внешний мир за свои собственные провалы.

Где-то эта дыра «черная» - как «спецоперация» в Украине, высасывающая из нашей страны силы. Где-то просто гигантских размеров – бедность большинства населения страны при процветании обогатившейся за путинские годы правящей верхушки. А где-то это побитое геополитической молью полотно, сквозь дырочки которого утекают ресурсы и влияние.

Любопытно спросить адептов Путина не на зарплате (мы, правда, таких не знаем) – каковы результаты закатного правления? Есть ли в них хоть что-то положительное для России?

Ведь очевидно, что ситуация все хуже и хуже по всем направлениям. Верхушка деградировала совершенно, занимается судорожным обогащением и лихорадочным поиском путей личного спасения, сохранения во власти. Последняя им нужна теперь только для этого.

Мы не знаем, как состоится исход всем надоевшего Путина из Кремля – под «Лебединое озеро» по всем каналам или же в марте 2024-го с последующим путешествием в Гаагу в широко раскрытые объятия прокурора Карима Хана. Или как-то иначе с вынужденным заявлением: «Я устал, я ухожу».

В некотором смысле, это не так важно. Хотя, конечно же, существенно. И крайне желательно, чтобы Путин «повесил коньки на гвоздь» в марте 2024-го, отдав себя в руки судьбы.

Одно бесспорно. Путин – человек-провал, человек-дыра, человек-имитация. За четверть века он доказал, что его выбор в конце 90-х был ошибкой для страны. Везде, куда он приходит – руины. Пора ему их покинуть. А верный Песков пусть пыхтит сзади, нагруженный чемоданами с сувенирами, собранными за четверть века.

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