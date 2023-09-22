Урок Карабаха: как Путин расписался в собственной беспомощности 22.09.2023, 15:43

Союзникам России есть над чем задуматься.

Во вторник Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Армения обратилась за помощью к российским «миротворцам», размещенным в Карабахе в 2020 году. Россия в ответ на обращение Еревана выразила «озабоченность» от лица официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал российских «миротворцев» в Карабахе. По словам Пашиняна, многие вопросы российская сторона просто не хотела поднимать.

Кроме того, одна из машин российских миротворцев была атакована Азербайджаном, в результате чего было ликвидировано несколько военных. Среди погибших был замкомандующего крупнейшей в России флотилией ядерных подлодок Иван Ковган.

Почему Кремль не поддержал своего номинального союзника по ОДКБ? Будет ли серьезная реакция на расстрел миротворцев?

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают политики, эксперты и лидеры мнений.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что Россия стала стратегической ошибкой для Армении.

— И это ставило Россию перед дилеммой: полностью выполнить союзнические обязанности с Арменией, являющейся бедной страной. Или продолжить иметь дело с Азербайджаном, имеющим рынок и союзника Турцию, — сказал Шарп.

Россия, вероятно, выбрала второй вариант, и Азербайджан победил. Сегодня у страны-агрессора есть собственные огромные проблемы в войне, которую она развязала против Украины, и нет сил и возможностей выполнять свои обязательства. Азербайджан этим пользуется.

Известный публицист Александр Невзоров считает, что русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли для забавы, а сам миротворческий контингент россиян «не способен ни на что и является бессильным нахлебником»:

— Как бы то ни было, но командование русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли, как куропаток. Трупировали замкомандующего «миротворческого» контингента без всякой необходимости, просто для забавы. Как и сопровождавших его офицеров. На тот момент уже было понятно, что русские «миротворцы» никаким «миротворчеством» заниматься даже не собираются.

Гела Васадзе, эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC), считает, что Путин побоялся вмешиваться в конфликт из-за риска потерять поддержку своего «друга» – президента Турции Реджепа Эрдогана

— Россия прекрасно понимает, насколько для нее сейчас важна Турция, которая, в свою очередь, является военно-политическим союзником Азербайджана. Поэтому Россия не рискнула вмешиваться, – отметил Васадзе.

О зависимости России от Турции пишет и обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко. По его мнению, в условиях российско-украинской войны Кремль не может позволить себе открывать второй фронт против азербайджано-турецкого тандема:

— У России, увязшей в войне с Украиной, не хватает ресурсов для выполнения этой роли, и Москва жертвует поддержкой Еревана ради сохранения отношений с Баку — одним из влиятельных игроков на мировом энергетическом рынке.

На ослабленные позиции Кремля и неспособность оказать помощь своему союзнику обратил внимание также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов:

— Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой проблемой. Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства

Телеграм-канал «СерпомПо» пишет, что Кремль попал в положение цугцванга:

— Личная дипломатия Путина потерпела крах, а совершенно провалившийся МИД России не нашел ничего лучшего, как накинуться за последствия в том числе и своего провала, обвинив Армению в том, что она стала искать иных гарантов своей безопасности. [...] Маленький Азербайджан, не считаясь с огромным монстром, под его «носом» и вопреки достигнутым договоренностям, настойчиво действует силой, отлично просчитав антипашиняновские комплексы великого геополитика и его подчиненных.

Один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян в интервью Charter97.org высказал мнение, что международное сообщество в очередной раз убедилось, чего стоят договоренности с Россией и как можно полагаться на обещания Кремля:

— Международные эксперты должны начать изучать это явление, в истории человечества такого еще не было. Да, иногда бывает, что союзник перестает тебе помогать, предает. Но такого еще не было, чтобы союзник отказывал в помощи и запрещал спасать свой народ. Это новое и интересное путинское явление, но Армения будет этому противостоять.

Критическое значение урок Карабаха имеет не только для ОДКБ, но и для «самопровозглашенных республик» в Молдове, Грузии и в Украине, пишет телеграм-канал «Сито Сократа»:

— Сдав с потрохами главарей «НКР», Москва утратила лояльность в руководстве аналогичных злокачественных образований. Подобная картина раскрывает серьезность проблем в российской управленческой среде, и неизвестно что станет той соломинкой, которая сломает спину верблюду.

По мнению российского оппозиционного публициста Анатолия Несмияна, завершение текущей истории Карабаха позволит Пашиняну разойтись с Кремлем, выйдя из всех структур, связывающих Армению и Россию.

— Можно даже не сомневаться, что кремлевские деятели в присущей им «интеллигентной» манере похмельных грузчиков будут огрызаться и нести такое, после чего разорвать с ними отношения станет не просто легко, а очень легко, — отмечает Несмиян.

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