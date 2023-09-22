Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия готовится к важному шагу 22.09.2023, 15:45

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В следующем месяце Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, вероятно, рекомендует начать серьезные переговоры о многолетнем процессе вступления Украины в блок. В то же время ЕК, как предполагается, потребует прогресса в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники Bloomberg убеждены, что отказ от предоставления такой рекомендации был бы для ЕК признаком политической несостоятельности, учитывая условия, в которых сейчас живет Украина.

После того, как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее согласовать. Это скорее всего, состоится на саммите в декабре. Источники говорят, что позиция по этому вопросу нескольких стран блока, к примеру Венгрии, не является предсказуемой.

В случае одобрения рекомендации Украина перейдет к длительной процедуре завершения реформ и приведения законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Это будет включать реформы в более чем 30 областях, включая верховенство права и экономику.

Никаких способов ускорения этой процедуры нет. Обычно этот процесс длится более 10 лет (по крайней мере, так случилось с Хорватией, последней страной, присоединившейся к блоку в 2013 году).

Издание отмечает, что начало переговоров о членстве укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на фоне контрнаступления против России.

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