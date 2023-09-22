В Жодино школьников заставляют смотреть пропагандистское кино 7 22.09.2023, 15:54

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Еще и деньги берут.

Жительница Жодино рассказала изданию ex-press.live, как школьников заставляют смотреть пропагандистское кино:

— Пропагандисты кино сняли (фильм «На другом берегу» — прим. ред.), теперь заставляют наших детей его смотреть. Еще и деньги берут. Причем, в Жодино гораздо дороже, чем в Витебске.

— В Витебске это кино за 2,3 рубля, — возмущена жительница Жодино. — А вот такие сообщения в родительский чат класса отправляет наша классная руководитель:

«ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!

23.09.23. Просмотр фильма (обязательный)

Стоимость 4 рубля.

Начало в 10.00

Деньги принести 21.09.23

Всем учащимся необходимо в обязательном порядке принять участие! Это приказ Министерства образования. Все учащиеся в обязательном порядке должны быть на просмотре фильма в субботу! Уважительной причиной считается только справка по болезни. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к моей просьбе!

ВАЖНО! ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ на просмотре фильма!»

По словам женщины, «родители помалкивают, тихо матерясь».

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