В Жодино школьников заставляют смотреть пропагандистское кино

В Жодино школьников заставляют смотреть пропагандистское кино7
- 22.09.2023, 15:54
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Еще и деньги берут.
Жительница Жодино рассказала изданию ex-press.live, как школьников заставляют смотреть пропагандистское кино:
— Пропагандисты кино сняли (фильм «На другом берегу» — прим. ред.), теперь заставляют наших детей его смотреть. Еще и деньги берут. Причем, в Жодино гораздо дороже, чем в Витебске.
— В Витебске это кино за 2,3 рубля, — возмущена жительница Жодино. — А вот такие сообщения в родительский чат класса отправляет наша классная руководитель:
«ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
23.09.23. Просмотр фильма (обязательный)
Стоимость 4 рубля.
Начало в 10.00
Деньги принести 21.09.23
Всем учащимся необходимо в обязательном порядке принять участие! Это приказ Министерства образования. Все учащиеся в обязательном порядке должны быть на просмотре фильма в субботу! Уважительной причиной считается только справка по болезни. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к моей просьбе!
ВАЖНО! ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ на просмотре фильма!»
По словам женщины, «родители помалкивают, тихо матерясь».