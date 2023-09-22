Что показала однодневная война в Карабахе 1 Петр Олещук

22.09.2023, 16:12

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Москва вынуждена убираться из южной части Кавказского региона.

Последний этап войны за Карабах длился сутки. Многолетнее противостояние завершилось за небольшое количество часов из-за радикального преобладания вооруженных сил Азербайджана над военными группировками сепаратистов. Последним не оставалось ничего другого, кроме как капитулировать.

Показательно, что власти Армении подчеркнули, что не воюют с Азербайджаном. Еще более показательна реакция Кремля в виде выступления «усов Пескова». Усы сказали, что поскольку Карабах — территория Азербайджана, то все, что там происходит, не имеет отношения к ОДКБ.

Интересно, что в последнее время сепаратистская «власть» Карабаха имела не лучшие отношения с официальными властями Армении, и пыталась заручиться поддержкой российского руководства. Но последнее не демонстрировало ко всему никакого интереса, и российские миротворцы просто спокойно наблюдали за распадом созданного при прямом участии московских руководителей сепаратистского образования и его капитуляцией.

Москва вынуждена убираться из южной части Кавказского региона. Конечно, делая вид, что «все идет по плану», однако это уже никого не введет в заблуждение.

Факты таковы. Ближайший партнер Турции Азербайджан существенно усиливается, и это усиление Анкары. Не московитов. Армения, само существование которой ставится под сомнение, ищет новых партнеров на Западе. Остается влияние в Грузии, но сколько ему осталось существовать?

Многочисленные западные аналитики любят рассказывать о «зонах влияния» московитов, которые те, мол, никогда не отдадут. Ну вот, они на наших глазах спокойно отдают «зону влияния». И что? И ничего не происходит.

ОДКБ, из которого старательно пытались лепить «альтернативное НАТО», вообще оказалось непригодным ни для чего, кроме подавления протестов. Фактически «анти-НАТО» оказалось не военным, а карательно-полицейским альянсом. Если «дружественному режиму» надо подавить выступления собственных граждан, то они могут помочь, а в случае реальной военной угрозы — уже сами.

Короче говоря, ситуация крайне показательная.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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