Лукашенко устроил истерику из-за коров 16 22.09.2023, 16:11

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Хочет «разукомплектовать правительство».

Александр Лукашенко в очередной раз решил «взяться за молоко». Диктатор поручил до конца года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада.

Об этом он заявил в Солигорске, где принимает участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в стране.

Лукашенко отметил, что, по информации Комитета государственного контроля, недоукомплектовано почти 16 тысяч скотомест, что вызвало истерику у диктатора

«Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца 2023 года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Если вы этого не сделаете, я вам обещаю, что «разукомплектую» ваш состав», — заявил Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси провели конкурс красоты среди коров.

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