Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте, стала звездой Сети 5 22.09.2023, 16:19

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По шесть в каждой руке и один сверху.

Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте в Мюнхене, стала звездой Сети. Женщина несет по шесть бокалов в каждой руке и один сверху.

Вес бокалов, как пишут пользователи, может составлять до 30 килограммов.

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