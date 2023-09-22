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Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте, стала звездой Сети

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  • 22.09.2023, 16:19
  • 5,690
Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте, стала звездой Сети

По шесть в каждой руке и один сверху.

Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте в Мюнхене, стала звездой Сети. Женщина несет по шесть бокалов в каждой руке и один сверху.

Вес бокалов, как пишут пользователи, может составлять до 30 килограммов.

@verenaangermeier #schützenfestzelt #oktoberfest #oktoberfest2023 #bier #beer #wiesn #maßbier #13 #waitress #volksfestbedienung #bedienung #waitresslife #happy #maß #octoberfest #kraft #hardwork ♬ Originalton - verenaangermeier

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