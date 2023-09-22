Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте, стала звездой Сети

Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте, стала звездой Сети5
- 22.09.2023, 16:19
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По шесть в каждой руке и один сверху.
Официантка, которая несет 13 бокалов пива на Октоберфесте в Мюнхене, стала звездой Сети. Женщина несет по шесть бокалов в каждой руке и один сверху.
Вес бокалов, как пишут пользователи, может составлять до 30 килограммов.
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